PREVENÇÃO

Maio Vermelho: saiba sete cuidados que podem ajudar a prevenir o câncer de boca

Dados do Instituto Nacional de Câncer (INCA) estimaram cerca de 15,1 mil novos casos de câncer de boca por ano no entre 2023 e 2025

Perla Ribeiro

Publicado em 4 de maio de 2026 às 17:59

Dentista Crédito: Shutterstock

O mês de maio concentra duas importantes mobilizações de saúde pública: o Maio Vermelho, dedicado à conscientização sobre o câncer de boca, e o Dia Mundial Sem Tabaco, em 31 de maio. Juntas, as datas ampliam o debate sobre um ponto ainda pouco explorado: os primeiros impactos do cigarro tradicional e dos dispositivos eletrônicos, como o vape, costumam surgir na cavidade oral, muitas vezes de forma silenciosa.

Dados do Instituto Nacional de Câncer (INCA) estimaram cerca de 15,1 mil novos casos de câncer de boca por ano no entre 2023 e 2025. Ainda assim, muitos diagnósticos ocorrem em estágios avançados, o que pode comprometer as chances de sucesso no tratamento. Quando a doença é identificada precocemente, porém, as taxas de cura podem ultrapassar 80%. A doença, apesar de pouco conhecida, é o oitavo câncer mais frequente no Brasil.

Esse cenário ganha relevância diante de dados do Vigitel (Ministério da Saúde), que apontam desaceleração na queda do tabagismo nas capitais desde 2015. A prevalência caiu de 15,7% em 2006 para 9,3% em 2023 (redução média anual de 3,3%). Mantido esse ritmo, a projeção para 2030 é de 7,96%, acima da meta de 6,24% prevista no plano nacional de enfrentamento das DANTs.

O dentista especialista em Implantodontia da Neodent, Dr. Sérgio Bernardes, chama a atenção para o fato de que alterações aparentemente simples podem ser os primeiros indícios de problemas mais graves. Feridas que não cicatrizam em até 15 dias, manchas esbranquiçadas ou avermelhadas, caroços, dor persistente, dificuldade para mastigar ou engolir e até mudanças na voz são sinais que merecem atenção.

“A boca funciona como uma porta de entrada e como um termômetro da saúde. Muitos pacientes ignoram sintomas iniciais por não associarem ao risco de câncer”, destaca.O uso de cigarros eletrônicos, frequentemente visto como uma alternativa menos nociva, também preocupa. O vape pode provocar inflamações na mucosa oral, alterações celulares e maior ressecamento bucal, criando um ambiente propício para lesões e infecções. Em alguns casos, essas alterações podem evoluir para quadros mais graves quando não identificadas precocemente.

Prevenção além do “não fumar”

Embora evitar o tabaco continue sendo a principal recomendação, o especialista reforça que a prevenção do câncer de boca envolve um conjunto de cuidados no dia a dia:

Atenção aos sinais persistentes: qualquer alteração na boca que dure mais de duas semanas deve ser avaliada por um dentista.

Higiene bucal adequada: a escovação correta, o uso diário do fio dental e as visitas regulares ao dentista ajudam a identificar lesões precocemente.

Proteção solar labial: a exposição prolongada ao sol pode estar associada ao câncer de lábio.

Moderação no consumo de álcool: o consumo frequente pode potencializar os efeitos nocivos do tabaco e agride a mucosa oral.

Alimentação equilibrada: dietas ricas em frutas, verduras e antioxidantes podem contribuir para a saúde celular.

Autoexame da boca: simples e rápido, pode ser feito em frente ao espelho, observando língua, gengivas, bochechas e céu da boca.

Idade avançada: o risco de câncer de boca aumenta com o envelhecimento, especialmente após os 50 anos.

Para quem possui implantes dentários, os cuidados preventivos são os mesmos, mas o acompanhamento profissional ganha ainda mais importância. “O dentista consegue identificar qualquer alteração durante as consultas de manutenção, o que é imprescindível não só para manter a integridade dos implantes, como também para investigar afundo possíveis lesões que mereçam mais atenção. Pacientes com implantes devem manter a rotina de higiene e acompanhamento profissional, assim como qualquer outro paciente”, reforça Bernardes.