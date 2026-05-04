TRAGÉDIA

Fiel morre após engasgar com chiclete durante culto religioso

A bancária, que tinha 40 anos, chegou a ser socorrida, mas não resistiu

Perla Ribeiro

Publicado em 4 de maio de 2026 às 15:46

Fiel morre após engasgar com chiclete durante culto religioso Crédito: Reprodução

A coordenadora de Negócios do Sicoob Danielle Santos Rissi de Oliveira, 40 anos, morreu após engasgar com um chiclete enquanto participava de um culto religioso na igreja Assembleia de Deus Nova Aliança, no bairro Santa Cruz, em Cuiabá, na noite desse sábado (2). A informação foi confirmada pela Polícia Civil.

De acordo com informações da polícia, Danielle estava em um culto na igreja quando sofreu um quadro de asfixia por inalação de alimento. Fiéis que presenciaram a situação acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que realizou os primeiros atendimentos ainda no local.

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Durante o transporte até o Hospital Municipal de Cuiabá (HMC), Danielle sofreu uma parada cardiorrespiratória. Os socorristas iniciaram imediatamente manobras de reanimação cardiopulmonar (RCP). Ela deu entrada na unidade e foi encaminhada à sala cirúrgica para monitoramento, mas não apresentou resposta às tentativas de reanimação, segundo o hospital. A morte foi confirmada às 18h55. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

A causa da morte foi apontada pelo médico responsável como asfixia por inalação de alimento, resultando em insuficiência respiratória aguda. Em nota, a Assembleia de Deus Nova Aliança, igreja que a vítima frequentava, manifestou pesar pela perda da fiel. “Uma verdadeira mulher de Deus, que deixa um legado de fé, amor e uma linda história de vida dedicada ao Reino. Neste momento de dor, nos solidarizamos com todos os familiares e amigos”, diz a nota de pesar.