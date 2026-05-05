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Omar vira o jogo e faz Jendal de refém em 'A Nobreza do Amor' desta terça (5)

Confira o resumo da trama escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 5 de maio de 2026 às 08:00

Omar (Rodrigo Simas) em 'A Nobreza do Amor' Crédito: Reprodução/TV Globo 

No capítulo desta terça (5), em 'A Nobreza do Amor', escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr., Jendal, em um movimento calculista, faz um acordo com Dumi para poupar sua vida, o que acaba gerando uma revolta profunda em Kênia, que não concorda com os métodos do pai. Enquanto isso, Omar mostra que não está para brincadeira e afirma a Akin que sua missão em Batanga é definitiva, rendendo o rei diante de sua própria filha.

A Nobreza do Amor

A Nobreza do Amor por Divulgação
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A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
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A Nobreza do Amor por Divulgação

Enquanto o caos impera no palácio, Carrapato tenta salvar a própria pele em Barro Preto. Fugindo desesperadamente do Capitão Belarmino, ele implora pela ajuda de Viriato para se esconder. Já Geralda, sempre atenta, começa a notar que o comportamento do religioso está para lá de suspeito.  

Mirinho abre o coração para Fabrício e lamenta o fato de Alika ter olhos apenas para Tonho. Mas o vilão não pretende desistir fácil. Diógenes, já avisou, o investimento no negócio de Mirinho só sai se o noivado com Virgínia for concretizado. 

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Alika, por sua vez, descobre a rasteira de Virgínia sobre a data do noivado e do ateliê. Mas José, sempre um aliado fiel, já começa a mover as peças para mudar a inauguração e não deixar a princesa na mão. O capítulo termina com o punhal no pescoço do rei, Omar tem o destino de Batanga nas mãos.

'A Nobreza do Amor' vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações na grade da emissora.

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