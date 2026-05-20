Galã da Globo já surpreendeu com revelação íntima: 'Me iniciei com 2 mulheres e meu pai junto'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 20 de maio de 2026 às 08:14
Claudio Andrade atualmente vive o sério chefe de segurança Marcão em 'Quem Ama Cuida', nova novela das 21h da Globo. Mas o ator já encarnou "papéis" bem diferentes antes de chegar ao horário nobre. Em uma antiga entrevista à extinta revista G Magazine, o galã, hoje aos 42 anos, fez revelações íntimas e contou detalhes surpreendentes sobre o início da carreira e da vida pessoal.
Na época com 24 anos, Claudio posou nu para a publicação e revelou que trabalhou como dançarino na famosa e extinta boate gay Le Boy, em Copacabana, usando o pseudônimo de Luciano. "Desiludido com a carreira artística, fui dançarino na Le Boy", contou o ator durante a entrevista.
Claudio Andrade em ensaio para a "G Magazine" em 2008
Claudio também afirmou que viveu uma fase intensa de conquistas. "Já fiquei com figurantes e grandes estrelas da TV, sim", declarou.
Um dos trechos que mais chamou atenção, porém, foi quando ele falou sobre sua iniciação sexual. ""Me iniciei transando com duas mulheres e meu pai junto... Fomos para a Avenida Atlântica, em Copacabana, e ele pediu para eu escolher duas mulheres", afirmou.
O ator ainda completou dizendo que o pai acompanhou toda a situação. Transamos com elas juntos e ele ainda ia dirigindo a cena", relembrou.
Claudio Andrade atualmente