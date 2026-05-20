Marido de Kelly Key desabafa ao retomar rotina após AVC: 'Chega a ser estranho'

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Giuliana Mancini
Publicado em 20 de maio de 2026 às 08:19
Mico Freitas, marido de Kelly Key, contou nas redes sociais que está retomando a rotina aos poucos quase dois meses após sofrer um AVC. O empresário compartilhou nesta quarta-feira (19) que voltou para Angola depois do problema de saúde, ocorrido em Portugal.
Em vídeos publicados no Instagram, Mico celebrou o momento e afirmou que está retomando atividades do dia a dia, incluindo os treinos.
"Depois daquele susto todo, hoje é a primeira vez num dia normal aqui em Angola. Vou voltar aos treinos. Ou seja, a vida voltando aos trilhos. Gratidão... a vida é feita de ciclos, e graças a Deus aquele que não foi bom foi ultrapassado", declarou.
Mico Freitas
O empresário também refletiu sobre as mudanças na forma de enxergar a vida após o AVC. Segundo ele, o período de recuperação trouxe inseguranças sobre quando conseguiria voltar à rotina.
"Olhamos para as coisas de forma diferente, com mais gratidão ainda. Quando tudo aconteceu, eu não sabia o grau da gravidade, e principalmente se eu iria recuperar rápido ou não", afirmou.
Mico ainda confessou que voltar às atividades normais tem provocado uma sensação inesperada. "O pensamento era sempre: ‘quando eu vou conseguir voltar à minha rotina e fazer as coisas de que eu gosto?’. E agora que as coisas estão a acontecer, chega a ser estranho", completou.