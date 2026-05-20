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Marido de Kelly Key desabafa ao retomar rotina após AVC: 'Chega a ser estranho'

Mico Freitas voltou a Angola quase dois meses depois do problema de saúde e falou sobre nova perspectiva de vida

Giuliana Mancini

Publicado em 20 de maio de 2026 às 08:19

Kelly Key fala sobre saúde de Mico Freitas dois dias após a internação Crédito: Reprodução/ Instagram

Mico Freitas, marido de Kelly Key, contou nas redes sociais que está retomando a rotina aos poucos quase dois meses após sofrer um AVC. O empresário compartilhou nesta quarta-feira (19) que voltou para Angola depois do problema de saúde, ocorrido em Portugal.

Em vídeos publicados no Instagram, Mico celebrou o momento e afirmou que está retomando atividades do dia a dia, incluindo os treinos.

"Depois daquele susto todo, hoje é a primeira vez num dia normal aqui em Angola. Vou voltar aos treinos. Ou seja, a vida voltando aos trilhos. Gratidão... a vida é feita de ciclos, e graças a Deus aquele que não foi bom foi ultrapassado", declarou.

Mico Freitas 1 de 14

O empresário também refletiu sobre as mudanças na forma de enxergar a vida após o AVC. Segundo ele, o período de recuperação trouxe inseguranças sobre quando conseguiria voltar à rotina.

"Olhamos para as coisas de forma diferente, com mais gratidão ainda. Quando tudo aconteceu, eu não sabia o grau da gravidade, e principalmente se eu iria recuperar rápido ou não", afirmou.