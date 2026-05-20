Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Marido de Kelly Key desabafa ao retomar rotina após AVC: 'Chega a ser estranho'

Mico Freitas voltou a Angola quase dois meses depois do problema de saúde e falou sobre nova perspectiva de vida

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 20 de maio de 2026 às 08:19

Kelly Key fala sobre saúde de Mico Freitas dois dias após a internação
Kelly Key fala sobre saúde de Mico Freitas dois dias após a internação Crédito: Reprodução/ Instagram

Mico Freitas, marido de Kelly Key, contou nas redes sociais que está retomando a rotina aos poucos quase dois meses após sofrer um AVC. O empresário compartilhou nesta quarta-feira (19) que voltou para Angola depois do problema de saúde, ocorrido em Portugal.

Em vídeos publicados no Instagram, Mico celebrou o momento e afirmou que está retomando atividades do dia a dia, incluindo os treinos.

"Depois daquele susto todo, hoje é a primeira vez num dia normal aqui em Angola. Vou voltar aos treinos. Ou seja, a vida voltando aos trilhos. Gratidão... a vida é feita de ciclos, e graças a Deus aquele que não foi bom foi ultrapassado", declarou.

Mico Freitas

Empresário Mico Freitas por Reprodução | Instagram
Empresário Mico Freitas por Reprodução | Instagram
Empresário Mico Freitas por Reprodução | Instagram
Empresário Mico Freitas por Reprodução | Instagram
Empresário Mico Freitas por Reprodução | Instagram
Empresário Mico Freitas por Reprodução | Instagram
Empresário Mico Freitas por Reprodução | Instagram
Empresário Mico Freitas por Reprodução | Instagram
Empresário Mico Freitas por Reprodução | Instagram
Empresário Mico Freitas por Reprodução | Instagram
Empresário Mico Freitas por Reprodução | Instagram
Empresário Mico Freitas por Reprodução | Instagram
Empresário Mico Freitas por Reprodução | Instagram
Empresário Mico Freitas por Reprodução | Instagram
1 de 14
Empresário Mico Freitas por Reprodução | Instagram

O empresário também refletiu sobre as mudanças na forma de enxergar a vida após o AVC. Segundo ele, o período de recuperação trouxe inseguranças sobre quando conseguiria voltar à rotina.

"Olhamos para as coisas de forma diferente, com mais gratidão ainda. Quando tudo aconteceu, eu não sabia o grau da gravidade, e principalmente se eu iria recuperar rápido ou não", afirmou.

Mico ainda confessou que voltar às atividades normais tem provocado uma sensação inesperada. "O pensamento era sempre: ‘quando eu vou conseguir voltar à minha rotina e fazer as coisas de que eu gosto?’. E agora que as coisas estão a acontecer, chega a ser estranho", completou.

Leia mais

Imagem - Galã da Globo já surpreendeu com revelação íntima: 'Me iniciei com 2 mulheres e meu pai junto'

Galã da Globo já surpreendeu com revelação íntima: 'Me iniciei com 2 mulheres e meu pai junto'

Imagem - Influenciadoras apontadas como pivôs do término entre Virginia e Vini Jr. denunciam ameaças: 'De morte, de raspar nossa cabeça...'

Influenciadoras apontadas como pivôs do término entre Virginia e Vini Jr. denunciam ameaças: 'De morte, de raspar nossa cabeça...'

Imagem - Como está o Pé de Fava? Restaurante mais polêmico do Pesadelo na Cozinha mudou de nome após crise

Como está o Pé de Fava? Restaurante mais polêmico do Pesadelo na Cozinha mudou de nome após crise

Tags:

Kelly key Mico Freitas

Mais recentes

Imagem - Cláudia Abreu aciona Justiça após vídeo criado por IA anunciar falsa morte da atriz

Cláudia Abreu aciona Justiça após vídeo criado por IA anunciar falsa morte da atriz
Imagem - Virginia surpreende com jantar exótico que vale mais de R$ 200 mil em Dubai

Virginia surpreende com jantar exótico que vale mais de R$ 200 mil em Dubai
Imagem - Ex-romances: quem já foi citada como ficante de Vini Jr.

Ex-romances: quem já foi citada como ficante de Vini Jr.