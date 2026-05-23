NOVELA DAS 7

Agrado declara seus sentimentos por Leandro e deixa João Raul irritado em ‘Coração Acelerado’ neste sábado (23 de maio)

Novela das 7 tem paixão revelada, tentativa de sedução e cenas emocionantes no capítulo de hoje

Felipe Sena

Publicado em 23 de maio de 2026 às 06:30

Agrado e Leandro em 'Coração Acelerado' Crédito: Reprodução | TV Globo

No capítulo de “Coração Acelerado” deste sábado (23), Agrado (Isadora Cruz) declara seus sentimentos por Leandro (David Junior) e deixa João Raul (Filipe Bragança) irritado. Leandro ainda fica surpreso com a ajuda de Eduarda (Gabz)

Em entrevista com Talita (Luellem de Castro), Agrado declara que Eduarda é a irmã que nunca teve. Já Walmir (Antonio Calloni) sonda Irene (Fernanda Pimenta) sobre o que deve fazer em relação a João Raul.

Coração Acelerado, nova novela das 7 da Globo 1 de 10

Naiane (Isabelle Drummond) volta atrás e pede que Gael (André Luiz Frambach) esqueça o encontro dos dois. Alaorzinho (Daniel de Oliveira) tenta seduzir Janete (Leticia Spiller).

Bará (Evaldo Macarrão) alerta Ronei (Thomás Aquino) sobre Cinara (Ramille). Cláudio (Alexandre David) questiona Walmir sobre os Jogadores Anônimos. Zilá (Leandra Leal) e Ronei se beijam.