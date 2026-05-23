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Agrado declara seus sentimentos por Leandro e deixa João Raul irritado em ‘Coração Acelerado’ neste sábado (23 de maio)

Novela das 7 tem paixão revelada, tentativa de sedução e cenas emocionantes no capítulo de hoje

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 23 de maio de 2026 às 06:30

Agrado e Leandro em 'Coração Acelerado'
Agrado e Leandro em 'Coração Acelerado' Crédito: Reprodução | TV Globo

No capítulo de “Coração Acelerado” deste sábado (23), Agrado (Isadora Cruz) declara seus sentimentos por Leandro (David Junior) e deixa João Raul (Filipe Bragança) irritado. Leandro ainda fica surpreso com a ajuda de Eduarda (Gabz)

Em entrevista com Talita (Luellem de Castro), Agrado declara que Eduarda é a irmã que nunca teve. Já Walmir (Antonio Calloni) sonda Irene (Fernanda Pimenta) sobre o que deve fazer em relação a João Raul.

Coração Acelerado, nova novela das 7 da Globo

Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Divulgação/Globo
Com direção artística de Carlos Araujo, a 'Coração Acelerado' já ocupou locações em Alto Paraíso de Goiás, Pirenópolis, São Gabriel de Goiás, Goiânia e Cidade de Goiás por Divulgação/Globo/Manoela Mello
Leandra Leal e Isabelle Drummond serão mãe e filha em Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Reprodução/Instagram
Paula Fernandes em Coração Acelerado por Divulgação/Globo
Mudança de visual para interpretar Agrado Garcia em 'Coração Acelerado' por Reprodução/Instagram e Globo/Manoella Mello
Coração Acelerado: João Raul grava cena em show real da dupla Maiara e Maraisa por Divulgação/Gabi de Morais
Naiane Sampaio (Isabelle Drummond), João Raul (Filipe Bragança) e Agrado Garcia (Isadora Cruz), o triângulo amoroso de "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Isabelle Drummond interpreta a influenciadora digital Naiane Sampaio na novela "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Isabelle Drummond, Filipe Bragança e Isadora Cruz, protagonistas da novela "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Agrado e João Raul serão o par romântico a novela "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
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Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Divulgação/Globo

Naiane (Isabelle Drummond) volta atrás e pede que Gael (André Luiz Frambach) esqueça o encontro dos dois. Alaorzinho (Daniel de Oliveira) tenta seduzir Janete (Leticia Spiller).

Bará (Evaldo Macarrão) alerta Ronei (Thomás Aquino) sobre Cinara (Ramille). Cláudio (Alexandre David) questiona Walmir sobre os Jogadores Anônimos. Zilá (Leandra Leal) e Ronei se beijam.

“Coração Acelerado” é exibida por volta de 19h30, após o BATV.

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Coração Acelerado

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