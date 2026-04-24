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Uma leveza inesperada toma conta e 3 signos entram em uma fase de felicidade rara a partir de hoje (24 de abril)

Com a entrada de Vênus em Gêmeos, o clima muda, o peso diminui e a vida começa a parecer mais leve, divertida e cheia de bons momentos

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 24 de abril de 2026 às 13:00

Signo e felicidade
Signo e felicidade Crédito: Imagem gerada por IA

A partir desta sexta-feira, dia 24 de abril, uma sensação de alívio começa a dominar o emocional de alguns signos. Aquela carga mais pesada, que vinha se arrastando há um tempo, dá lugar a mais leveza, humor e prazer nas pequenas coisas. Existe uma mudança de perspectiva importante, que faz tudo parecer mais simples e possível. E quanto mais você entra nesse fluxo positivo, mais motivos encontra para se sentir bem. Veja a previsão do site "Your Tango".

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Gêmeos: Com Vênus no seu signo, sua vida ganha um brilho especial. Você se sente mais leve, mais confiante e muito mais aberta a viver novas experiências, principalmente no amor. Existe uma energia de encantamento ao seu redor, que atrai pessoas e situações que despertam alegria genuína. Um interesse amoroso pode surgir ou se fortalecer, trazendo momentos leves, divertidos e cheios de conexão. Você se redescobre em um lugar mais espontâneo, onde rir, conversar e se sentir bem se tornam prioridade.

Dica cósmica: Aproveite essa fase para se permitir viver o presente sem tantas cobranças.

Perfume ideal para Gêmeos

Perfume para Gêmeos: leve e versátil, com notas cítricas, chá e frutas frescas por Imagem criada com IA
Perfume para Gêmeos: Kaiak (Natura) por Reprodução
Perfume para Gêmeos: Light Blue (D&G) por Reprodução
Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA
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Perfume para Gêmeos: leve e versátil, com notas cítricas, chá e frutas frescas por Imagem criada com IA

Leão: A felicidade chega de forma natural, quase sem esforço. Você se sente mais tranquila, mais aberta e com uma facilidade maior para se comunicar de forma leve e positiva. Isso melhora suas relações e cria um ambiente mais agradável ao seu redor. Existe também uma vontade de compartilhar esse bem-estar com outras pessoas, o que fortalece vínculos e aproxima quem realmente importa. Esse momento pode marcar o início de uma fase mais constante de alegria.

Dica cósmica: Espalhe essa energia boa, ela volta ainda mais forte para você.

Perfume ideal para Leão

Perfume para Leão: glamouroso e envolvente, com notas de flor de laranjeira, mel e âmbar dourado por Imagem criada com IA
Perfume para Leão: Coffee Duo Woman (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Leão: Lady Million (Paco Rabanne) por Reprodução
Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA
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Perfume para Leão: glamouroso e envolvente, com notas de flor de laranjeira, mel e âmbar dourado por Imagem criada com IA

Libra: O amor e as relações ganham um tom mais leve e divertido. Situações que antes pareciam tensas começam a se resolver através do humor, da leveza e de conversas mais soltas. Existe um efeito quase curativo nessa nova energia, que aproxima você de quem ama e traz mais harmonia para suas conexões. Risadas, momentos descontraídos e uma sensação de cumplicidade fazem toda a diferença agora.

Dica cósmica: Não subestime o poder da leveza, ela pode transformar completamente suas relações.

Perfume ideal para Libra

Perfume para Libra: floral equilibrado, com notas de rosa, peônia e almíscar suave por Imagem criada com IA
Perfume para Libra: Floratta in Rose (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Libra: Miss Dior Blooming Bouquet (Dior) por Reprodução
Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA
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Perfume para Libra: floral equilibrado, com notas de rosa, peônia e almíscar suave por Imagem criada com IA

Tags:

Signo Gêmeos Leão Libra Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

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