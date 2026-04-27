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Alinne Moraes precisou ser substituída por dublê após doença durante ‘Além do Tempo’

Na época das gravações, atriz precisou ser substituída em cenas específicas

Felipe Sena

Publicado em 27 de abril de 2026 às 16:32

Alinne Moraes está de volta em 'Além do Tempo' Crédito: Fábio Rocha | Gshow

A novela “Além do Tempo” voltou ao ar no Edição Especial nas tardes da TV Globo, dividindo espaço com “Terra Nostra”, que chega na reta final de reexibição, nesta segunda-feira (27), trazendo memórias e lembranças dos bastidores.

Inclusive sobre a protagonista da trama, Alinne Moraes que na época das gravações precisou ser substituída por uma dublê após enfrentar problemas de saúde.

Alinne Moraes 1 de 17

Durante o período das gravações, em outubro de 2015, em Porto Alegre, a atriz sofreu uma crise renal e precisou ser internada. Por isso, a artista precisou ser substituída pela dublê Jaqueline Danttas, que assumiu a personagem em duas cenas enquanto Alinne se recuperava.

A ausência temporária de Alinne provocou ajustes no planejamento da narrativa do folhetim. Por isso, uma passagem de tempo prevista foi adiada até que a atriz pudesse retornar às gravações. Para evitar a perda de capítulos, a equipe de edição optou por prolongar momentos importantes da história.

Durante entrevista à coluna Patricia Kogut, do jornal O Globo, foi explicado que Jaqueline usou uma peruca com a mesma tonalidade de cabelo da atriz. Jaqueline chegou a comentar sobre as comparações que recebia.

“Tem gente que diz que eu pareço com a Alinne, tem gente que diz que eu pareço com a Grazi Massafera”, disse.