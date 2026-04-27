Alinne Moraes precisou ser substituída por dublê após doença durante ‘Além do Tempo’

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Felipe Sena
Publicado em 27 de abril de 2026 às 16:32
A novela “Além do Tempo” voltou ao ar no Edição Especial nas tardes da TV Globo, dividindo espaço com “Terra Nostra”, que chega na reta final de reexibição, nesta segunda-feira (27), trazendo memórias e lembranças dos bastidores.
Inclusive sobre a protagonista da trama, Alinne Moraes que na época das gravações precisou ser substituída por uma dublê após enfrentar problemas de saúde.
Alinne Moraes
Durante o período das gravações, em outubro de 2015, em Porto Alegre, a atriz sofreu uma crise renal e precisou ser internada. Por isso, a artista precisou ser substituída pela dublê Jaqueline Danttas, que assumiu a personagem em duas cenas enquanto Alinne se recuperava.
A ausência temporária de Alinne provocou ajustes no planejamento da narrativa do folhetim. Por isso, uma passagem de tempo prevista foi adiada até que a atriz pudesse retornar às gravações. Para evitar a perda de capítulos, a equipe de edição optou por prolongar momentos importantes da história.
Durante entrevista à coluna Patricia Kogut, do jornal O Globo, foi explicado que Jaqueline usou uma peruca com a mesma tonalidade de cabelo da atriz. Jaqueline chegou a comentar sobre as comparações que recebia.
“Tem gente que diz que eu pareço com a Alinne, tem gente que diz que eu pareço com a Grazi Massafera”, disse.
A participação ainda rendeu um reencontro nos bastidores, já que Jaqueline conhecia Rafael Cardoso, que interpretava o protagonista Felipe. Os dois tinham sido colegas na Oficina de Atores da Globo em 2006.