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Quando acaba ‘Terra Nostra’? Saiba o que acontece na reta final da novela

Novela do Edição Especial chega na reta final com momentos decisivos e importantes

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 21 de abril de 2026 às 14:00

Matteo e Giuliana terão final surpreendente em 'Terra Nostra'
Matteo e Giuliana terão final surpreendente em 'Terra Nostra' Crédito: Reprodução | TV Globo

Um dos clássicos da teledramaturgia brasileira voltou para matar a saudade e trazer nostalgia de vários personagens memoráveis, mas tem poucos dias para terminar. “Terra Nostra” entrou na reta final na Edição Especial da Globo, e deve ficar no ar por mais 9 capítulos, até ser substituída por “Além do Tempo”.

Como se tornou de praxe nas faixas da tarde da TV Globo, a trama atual dividirá horário com a estreante ao longo de uma semana. Por isso, o último capítulo de “Terra Nostra” deverá ser apresentado em 1ª de maio.

Novela 'Terra Nostra'

Ana Paula Arósio e Thiago Lacerda são os protagonistas da trama histórica Terra Nostra, de 1999 por Reprodução
Ana Paula Arósio como Giuliana em ‘Terra Nostra', de 1999 por Reprodução
Ana Paula Arósio e Thiago Lacerda são os protagonistas da trama histórica Terra Nostra, de 1999 por Reprodução
Cenas de Terra Nostra que foram ao ar em 1999 por Reprodução
Benedito Ruy Barbosa, autor de 'Terra Nostra', com a esposa Marilene Barbosa; ao lado, Antonio Calloni, Ana Paula Arósio e Lu Grimaldi na novela de 1999 por Reprodução/Redes sociais/Divulgação/Globo
Antonio Calloni em cena de 'Terra Nostra' por Reprodução/Globoplay
GUMERCINDO (Antonio Fagundes) da trama histórica Terra Nostra, de 1999 por Reprodução
Adriana Lessa interpretou a ex-escravizada Naná em Terra Nostra por Reprodução
Matteo (Thiago Lacerda) da trama histórica Terra Nostra, de 1999 por Reprodução
Ana Paula Arósio e Thiago Lacerda são os protagonistas da trama histórica Terra Nostra, de 1999 por Reprodução
Cenas de Terra Nostra que foram ao ar em 1999 por Reprodução
Ana Paula Arósio e Thiago Lacerda são os protagonistas da trama histórica Terra Nostra, de 1999 por Reprodução
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Ana Paula Arósio e Thiago Lacerda são os protagonistas da trama histórica Terra Nostra, de 1999 por Reprodução

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Até lá, acontecimentos decisivos marcam a trama, como a fuga de Matteo (Thiago Lacerda) e Giuliana (Ana Paula Arósio). Os dois terão mais um filho, e Matteo arrumará problemas com a polícia ao se tornar verdadeiramente anarquista.

O galã passará a ser procurado e ameaçado de deportação. Giuliana pedirá ajuda a Francesco, interpretado por Raul Cortez, e Paola (Maria Fernanda Cândido). O casal hospedará os dois em sua casa, e Francesco ainda proporá que Matteo vá trabalhar em uma de suas fazendas, onde poderá viver escondido das autoridades, e ele topará.

No último capítulo, Giuliana reencontrará seu filho, que foi tirado de seus braços por Janete (Angela Vieira). Mariana (Tânia Bondezan) levará a mocinha a um orfanato e a apresentará ao menino. Giuliana se emocionará ao ser chamada de “mamãe” pela criança.

Ela e Matteo formarão uma família escondida com Rosana (Carolina Kasting) e Marco Antonio (Marcello Antony), que também ficarão juntos, com autorização de Gumercindo (Antonio Fagundes).

Atores falecidos de "Terra Nostra"

Raul Cortez que viveu o poderoso italiano Francesco morreu em 2006, em decorrência de um câncer de pâncreas. por Reprodução | Globo
Elias Gleizer que interpretou o Padre Olavo e também conhecido em sucessos como “Era Uma Vez” morreu em 2016, por falência circulatória por Reprodução | Globo
Lolita Rodrigues, que viveu a espanhola Dolores, dona de uma pensão na trama, morreu em 2023 por causa de complicações da pneumonia. por Reprodução | Globo
Intérprete de Anacleto, pai de Paola (Maria Fernanda Cândido), Mário César morreu em 2022 de mal súbito. por Reprodução | Globo
Ilva Niño que interpretou a Irmã Teresa, uma freira, morreu aos 90 anos, em 2024, por falência múltipla dos órgãos por Reprodução | Globo
Dona Aura em "Terra Nostra", a atriz Mara Manzan nos deixou em 2009, em decorrência de um câncer de pulmão por Reprodução | Globo
Damião em “Terra Nostra”, Gésio Amadeu morreu em 2020 por falência múltipla dos órgãos. por Reprodução | Globo
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Raul Cortez que viveu o poderoso italiano Francesco morreu em 2006, em decorrência de um câncer de pâncreas. por Reprodução | Globo

O fazendeiro ainda descobrirá que José Alceu (Guilherme Bernard) é seu filho e não o tirará da guarda de Naná (Adriana Lessa). Mesmo assim, Gumercindo assumirá e pagará pelos estudos do menino.

Augusto (Gabriel Braga Nunes) e Angélica (Palomma Duarte) continuarão juntos e formarão um casal poderoso: ele se dedicará à política, e ela cuidará das fazendas da família. Janete permanecerá com Josué (Juan Alba) e engravidará dele. Contudo, o bebe não sobreviverá, e isso será considerado um castigo por ela ter tirado o filho de Giuliana dos braços da jovem nos primeiros capítulos.

“Terra Nostra” é exibida no Edição Especial por volta das 15h40, após Sessão da Tarde.

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Terra Nostra

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