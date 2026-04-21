NOVELA

Quando acaba ‘Terra Nostra’? Saiba o que acontece na reta final da novela

Novela do Edição Especial chega na reta final com momentos decisivos e importantes

Felipe Sena

Publicado em 21 de abril de 2026 às 14:00

Matteo e Giuliana terão final surpreendente em 'Terra Nostra' Crédito: Reprodução | TV Globo

Um dos clássicos da teledramaturgia brasileira voltou para matar a saudade e trazer nostalgia de vários personagens memoráveis, mas tem poucos dias para terminar. “Terra Nostra” entrou na reta final na Edição Especial da Globo, e deve ficar no ar por mais 9 capítulos, até ser substituída por “Além do Tempo”.

Como se tornou de praxe nas faixas da tarde da TV Globo, a trama atual dividirá horário com a estreante ao longo de uma semana. Por isso, o último capítulo de “Terra Nostra” deverá ser apresentado em 1ª de maio.

Novela 'Terra Nostra' 1 de 12

Até lá, acontecimentos decisivos marcam a trama, como a fuga de Matteo (Thiago Lacerda) e Giuliana (Ana Paula Arósio). Os dois terão mais um filho, e Matteo arrumará problemas com a polícia ao se tornar verdadeiramente anarquista.

O galã passará a ser procurado e ameaçado de deportação. Giuliana pedirá ajuda a Francesco, interpretado por Raul Cortez, e Paola (Maria Fernanda Cândido). O casal hospedará os dois em sua casa, e Francesco ainda proporá que Matteo vá trabalhar em uma de suas fazendas, onde poderá viver escondido das autoridades, e ele topará.

No último capítulo, Giuliana reencontrará seu filho, que foi tirado de seus braços por Janete (Angela Vieira). Mariana (Tânia Bondezan) levará a mocinha a um orfanato e a apresentará ao menino. Giuliana se emocionará ao ser chamada de “mamãe” pela criança.

Ela e Matteo formarão uma família escondida com Rosana (Carolina Kasting) e Marco Antonio (Marcello Antony), que também ficarão juntos, com autorização de Gumercindo (Antonio Fagundes).

Atores falecidos de "Terra Nostra" 1 de 7

O fazendeiro ainda descobrirá que José Alceu (Guilherme Bernard) é seu filho e não o tirará da guarda de Naná (Adriana Lessa). Mesmo assim, Gumercindo assumirá e pagará pelos estudos do menino.

Augusto (Gabriel Braga Nunes) e Angélica (Palomma Duarte) continuarão juntos e formarão um casal poderoso: ele se dedicará à política, e ela cuidará das fazendas da família. Janete permanecerá com Josué (Juan Alba) e engravidará dele. Contudo, o bebe não sobreviverá, e isso será considerado um castigo por ela ter tirado o filho de Giuliana dos braços da jovem nos primeiros capítulos.