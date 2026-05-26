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R$ 700 mil em bolsa e relógio raro: Virginia e Zé Felipe ostentam itens caríssimos no aniversário da filha Maria Alice

Bolsa usada pela influenciadora e relógio raro do cantor chamaram atenção durante aniversário de Maria Alice

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 26 de maio de 2026 às 10:25

Virginia e Zé Felipe são pais de Maria Alice
Virginia e Zé Felipe são pais de Maria Alice Crédito: Reprodução

Virginia Fonseca e Zé Felipe voltaram a movimentar as redes sociais durante a festa de aniversário da filha mais velha, Maria Alice. Além da celebração luxuosa realizada em Goiânia, os acessórios usados pelo ex-casal chamaram atenção pelo valor milionário.

Somados, os itens usados pelos dois chegam perto de R$ 700 mil. Virginia apareceu com uma bolsa da grife Hermès, avaliada em cerca de R$ 200 mil. O modelo em couro preto é um dos mais disputados da marca francesa entre celebridades e colecionadores.

Festa de 5 anos de Maria Alice, filha de Virginia e Zé Felipe

Festa de 5 anos de Maria Alice, filha de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Festa de 5 anos de Maria Alice, filha de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Festa de 5 anos de Maria Alice, filha de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Zé cantou a música 'Só Tem Eu' feita para Virginia por Reprodução/Instagram
Ausência de Leonardo e dos filhos em festa de Maria Alice chama atenção por Reprodução/Instagram
Festa de 5 anos de Maria Alice, filha de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Festa de 5 anos de Maria Alice, filha de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Festa de 5 anos de Maria Alice, filha de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Festa de 5 anos de Maria Alice, filha de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Look de Margareth Serrão para a festa de 5 anos de Maria Alice, filha de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Look de Poliana Rocha para a festa de 5 anos de Maria Alice, filha de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Virginia virou a noite na festa de Maria Alice por Reprodução/Instagram
Festa de 5 anos de Maria Alice, filha de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Festa de 5 anos de Maria Alice, filha de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Festa de 5 anos de Maria Alice, filha de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Festa de 5 anos de Maria Alice, filha de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Festa de 5 anos de Maria Alice, filha de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Festa de 5 anos de Maria Alice, filha de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
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Festa de 5 anos de Maria Alice, filha de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram

Já Zé Felipe usou um relógio vintage da suíça Audemars Piguet avaliado em aproximadamente R$ 400 mil. Conhecida como modelo “cobra”, a peça foi lançada em 1971 e é feita em ouro branco, com pulseira trabalhada manualmente para imitar a textura da pele do animal.

O relógio ainda possui mostrador com diamantes e vidro de safira resistente a riscos, detalhe que ajudou a transformar o acessório em um item raro no mercado de luxo.

Zé Felipe cantou música 'Só Tem Eu' para Virginia

Virginia Fonseca e Zé Felipe no clipe de 'Só Tem Eu', em 2020, no início do namoro, e com os filhos em 2026 por Reprodução
Virginia Fonseca e Zé Felipe no clipe de 'Só Tem Eu', em 2020, no início do namoro por Reprodução
Virginia Fonseca e Zé Felipe no clipe de 'Só Tem Eu', em 2020, no início do namoro por Reprodução
Ao lado de Virginia, Zé Felipe canta música romântica escrita pra ela por Reprodução
Virginia Fonseca e Zé Felipe no clipe de 'Só Tem Eu', em 2020, no início do namoro, e em 2026 por Reprodução
Virginia Fonseca e Zé Felipe no clipe de 'Só Tem Eu', em 2020, no início do namoro por Reprodução
Virginia Fonseca e Zé Felipe no clipe de 'Só Tem Eu', em 2020, no início do namoro por Reprodução
Ao lado de Virginia, Zé Felipe canta música romântica escrita pra ela por Reprodução
Ao lado de Virginia, Zé Felipe canta música romântica escrita pra ela por Reprodução
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Virginia Fonseca e Zé Felipe no clipe de 'Só Tem Eu', em 2020, no início do namoro, e com os filhos em 2026 por Reprodução

A festa marcou também uma das primeiras aparições públicas de Virginia e Zé Felipe juntos após o fim do relacionamento da influenciadora com Vinicius Jr.. Apesar da separação, os dois mostraram clima amistoso ao posar ao lado dos filhos Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.

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Nas redes sociais, a interação entre eles levou internautas a especularem uma possível reconciliação do ex-casal.

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