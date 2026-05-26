R$ 700 mil em bolsa e relógio raro: Virginia e Zé Felipe ostentam itens caríssimos no aniversário da filha Maria Alice

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Kamila Macedo
Publicado em 26 de maio de 2026 às 10:25
Virginia Fonseca e Zé Felipe voltaram a movimentar as redes sociais durante a festa de aniversário da filha mais velha, Maria Alice. Além da celebração luxuosa realizada em Goiânia, os acessórios usados pelo ex-casal chamaram atenção pelo valor milionário.
Somados, os itens usados pelos dois chegam perto de R$ 700 mil. Virginia apareceu com uma bolsa da grife Hermès, avaliada em cerca de R$ 200 mil. O modelo em couro preto é um dos mais disputados da marca francesa entre celebridades e colecionadores.
Festa de 5 anos de Maria Alice, filha de Virginia e Zé Felipe
Já Zé Felipe usou um relógio vintage da suíça Audemars Piguet avaliado em aproximadamente R$ 400 mil. Conhecida como modelo “cobra”, a peça foi lançada em 1971 e é feita em ouro branco, com pulseira trabalhada manualmente para imitar a textura da pele do animal.
O relógio ainda possui mostrador com diamantes e vidro de safira resistente a riscos, detalhe que ajudou a transformar o acessório em um item raro no mercado de luxo.
Zé Felipe cantou música 'Só Tem Eu' para Virginia
A festa marcou também uma das primeiras aparições públicas de Virginia e Zé Felipe juntos após o fim do relacionamento da influenciadora com Vinicius Jr.. Apesar da separação, os dois mostraram clima amistoso ao posar ao lado dos filhos Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.
Nas redes sociais, a interação entre eles levou internautas a especularem uma possível reconciliação do ex-casal.