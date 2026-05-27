VEJA VÍDEO

Glenda Kozlowski vai na contramão dos jornalistas e defende Virginia como repórter na Copa: 'Deixa ela trabalhar'

Apresentadora da Band abriu o coração e saiu em defesa de Virginia Fonseca, que vai cobrir a Copa do Mundo na Globo

MetrópoIes

Publicado em 27 de maio de 2026 às 19:15

Glenda e Virginia Crédito: Reprodução

A apresentadora Glenda Kozlowski usou as redes sociais para se manifestar sobre a escolha de Virginia Fonseca como repórter especial do Domingão com Huck na Copa do Mundo. A jornalista, que atualmente trabalha na Band, disse que as pessoas estão dando importância demais ao assunto e desejou boa sorte à influenciadora.

Virginia durante jogo do Brasil 1 de 5