Glenda Kozlowski vai na contramão dos jornalistas e defende Virginia como repórter na Copa: 'Deixa ela trabalhar'

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MetrópoIes
Publicado em 27 de maio de 2026 às 19:15
A apresentadora Glenda Kozlowski usou as redes sociais para se manifestar sobre a escolha de Virginia Fonseca como repórter especial do Domingão com Huck na Copa do Mundo. A jornalista, que atualmente trabalha na Band, disse que as pessoas estão dando importância demais ao assunto e desejou boa sorte à influenciadora.
Virginia durante jogo do Brasil
Glenda Kozlowski, que comanda o Show do Esporte, afirmou que foi cobrada a dar sua opinião sobre o assunto e aproveitou a oportunidade para defender a ex-namorada de Vini Jr. “Virginia na Copa do Mundo. Estão me pedindo muito para falar sobre isso. Então eu vou falar”, começou a comunicadora.