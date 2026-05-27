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Glenda Kozlowski vai na contramão dos jornalistas e defende Virginia como repórter na Copa: 'Deixa ela trabalhar'

Apresentadora da Band abriu o coração e saiu em defesa de Virginia Fonseca, que vai cobrir a Copa do Mundo na Globo

  • Foto do(a) author(a) MetrópoIes

  • MetrópoIes

Publicado em 27 de maio de 2026 às 19:15

Glenda e Virginia
Glenda e Virginia Crédito: Reprodução

A apresentadora Glenda Kozlowski usou as redes sociais para se manifestar sobre a escolha de Virginia Fonseca como repórter especial do Domingão com Huck na Copa do Mundo. A jornalista, que atualmente trabalha na Band, disse que as pessoas estão dando importância demais ao assunto e desejou boa sorte à influenciadora.

Virginia durante jogo do Brasil

Inlfuenciadora esteve em Boston, nos Estados Unidos por Reprodução | Instagram
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Inlfuenciadora esteve em Boston, nos Estados Unidos por Reprodução | Instagram

Glenda Kozlowski, que comanda o Show do Esporte, afirmou que foi cobrada a dar sua opinião sobre o assunto e aproveitou a oportunidade para defender a ex-namorada de Vini Jr. “Virginia na Copa do Mundo. Estão me pedindo muito para falar sobre isso. Então eu vou falar”, começou a comunicadora.

Leia a reportagem completa no Metrópoles, parceiro do Correio24Horas.

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