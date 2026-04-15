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Aos 23 anos, João Gomes tem patrimônio milionário com fazendas e mansões

Cantor ainda tem sonho de construir casa com estilo sertanejo

Giuliana Mancini

Publicado em 15 de abril de 2026 às 09:30

João Gomes com a mulher e os filhos em mansão em Pernambuco Crédito: Reprodução

Aos 23 anos, João Gomes já construiu um patrimônio milionário que inclui fazendas e imóveis de alto padrão. O artista virou assunto recentemente após brincar que teria comprado uma fazenda na Suíça. Diante da repercussão, ele esclareceu que a história não passava de uma piada, mas revelou que possui duas propriedades rurais no Brasil, além de outros bens que compõem sua fortuna.

Entre os investimentos, está uma fazenda de uva localizada no Vale do São Francisco, avaliada em cerca de R$ 2 milhões e dedicada à produção agrícola. O cantor também é dono de uma fazenda na Bahia voltada à criação de gado, reforçando sua ligação com o campo.

Fazenda de João Gomes 1 de 10

Além das propriedades rurais, João adquiriu uma mansão em Pernambuco para viver perto da família. O imóvel conta com espaços amplos, decoração sofisticada e uma área externa com muito verde e piscina. Atualmente, ele mora no local com a esposa, Ary Mirelle, e os filhos, Jorge, de 2 anos, e Joaquim, de 7 meses. Antes da mudança, a família vivia em um apartamento de luxo avaliado em R$ 3 milhões.

O cantor também investiu em terrenos no condomínio de luxo Alphaville, em Pernambuco, onde mansões cusam cerca de R$ 3 milhões. Ele pretende construir sua casa dos sonhos por lá. No entanto, o projeto tem enfrentado obstáculos: a ideia de uma residência com estética rústica, inspirada no sertão, não agradou aos arquitetos do local, que preferem propostas mais modernas.

Nova Mansão de João Gomes 1 de 8

Apaixonado pela vida no interior, João escolheu Petrolina para erguer um sítio que chama de “casa da roça”. A propriedade ocupa vários terrenos e fica de frente para um rio. No espaço, ele criou um reservatório de água com aparência de piscina e montou uma área de lazer com gramado, areia e um quiosque com mesa e bancos.

O local ainda conta com uma grande piscina central e quatro chalés destinados a hóspedes, todos com o mesmo tamanho e acabamento pensado para amenizar o calor. Além da casa principal, o cantor construiu baias para cavalos e um galinheiro, que já abriga alguns animais, completando o cenário que reflete seu estilo de vida e apego às raízes.