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Anvisa libera retomada da produção em fábrica da Ypê

Após uma nova inspeção, órgão constatou as principais ações corretivas foram adotadas pela empresa

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 29 de maio de 2026 às 19:17

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Produtos Ypê Crédito: instagram

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou a retomada da produção dos produtos Ypê pela Química Amparo na fábrica de Amparo, no interior de São Paulo. A medida foi anunciada no fim da tarde desta sexta-feira (29).

Segundo a Anvisa, a autorização foi concedida após uma nova inspeção realizada em parceria com o Centro de Vigilância Sanitária de São Paulo (CVS-SP), o Grupo de Vigilância Sanitária de Campinas (GVS) e a Vigilância Sanitária de Amparo (Visa-Amparo).

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Lotes específicos de detergentes e amaciantes foram alvo de determinação de recolhimento pela Anvisa em maio de 2026. Reprodução/Ypê por instagram
A orientação oficial da agência reguladora é que consumidores verifiquem o número do lote impresso na embalagem. Reprodução/Ypê por instagram
Enquanto a marca busca reverter a proibição na Justiça, os produtos seguem no centro de uma disputa de narrativas digitais. Reprodução/Ypê por instagram
O ator Júlio Rocha relembrou momentos com a marca e afirmou que manteria o uso doméstico dos itens. Reprodução/Instagram por instagram
A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro compartilhou registros com os detergentes, reforçando a narrativa de defesa da empresa. Reprodução/Instagram @_michellebolsonaro por instagram
Jojo Todynho utilizou as redes sociais para mostrar que continuaria usando os produtos da marca, apesar do alerta sanitário. Reprodução/Instagram @_jojotodynho por instagram
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Lotes específicos de detergentes e amaciantes foram alvo de determinação de recolhimento pela Anvisa em maio de 2026. Reprodução/Ypê por instagram

Durante a vistoria, a agência constatou que as principais ações corretivas apontadas após a suspensão de duas linhas de produção da fábrica de Amparo foram devidamente implementadas pela empresa.

A Ypê apresentou um plano de ação para atender aos 76 requisitos sanitários identificados na inspeção conjunta realizada em abril deste ano.

"Verificamos que esta fábrica da Ypê já reúne as condições necessárias para operar com segurança e disponibilizar produtos sem risco sanitário para a população brasileira", afirmou Leandro Safatle, presidente da Anvisa, durante visita às instalações da Química Amparo nesta sexta-feira. Segundo a agência, a empresa promoveu melhorias nas linhas de produção e nos processos de controle.

As vigilâncias sanitárias municipal, regional e estadual, além da própria Anvisa, continuarão monitorando a implementação das ações corretivas previstas no plano apresentado pela empresa.

A suspensão da comercialização, distribuição e utilização de detergentes lava-louças líquidos, sabões líquidos para roupas e desinfetantes da Ypê com lotes de numeração final 1 permanece em vigor.

Os produtos devem continuar armazenados em local seguro e não devem ser descartados. A liberação ocorrerá gradualmente, à medida que a empresa apresentar laudos emitidos por laboratórios autorizados pela Anvisa.

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