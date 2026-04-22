SUSTENTABILIDADE

Acelen conquista certificação Aterro Zero Prata

Refinaria de Mataripe eleva para 93,12% o índice de resíduos com destinação diferente de aterro e avança em sustentabilidade

Donaldson Gomes

Publicado em 22 de abril de 2026 às 18:50

Refinaria de Mataripe evita lançar em aterros 93,12% de resíduos industriais Crédito: Divulgação

No Dia Mundial do Planeta Terra, a Acelen divulga a conquista da certificação Aterro Zero – Selo Prata na Refinaria de Mataripe ao atingir 93,12% de resíduos com destinação diferente de aterros industriais. O resultado representa avanço em relação a 2024, quando a unidade se tornou a primeira refinaria do Brasil a obter o Selo Bronze, além de reforçar o compromisso da empresa com sustentabilidade e redução de impactos.

O Selo Prata é concedido a operações que destinam entre 91,1% e 95% do total de resíduos para tecnologias de tratamento ambientalmente adequado, evitando o uso direto ou indireto de aterros industriais. A refinaria gerou 27.940 toneladas de resíduos, dos quais 26.018 toneladas foram destinadas a alternativas mais sustentáveis, como reciclagem, reaproveitamento e recuperação energética. Apenas 6,88% (1.923 ton) tiveram destinação final para aterros industriais devidamente licenciados.

“Alcançar o Selo Prata da certificação Aterro Zero é um reconhecimento importante da nossa gestão de resíduos e reflexo das melhorias operacionais e maior eficiência nos processos. Conseguimos avançar na destinação mais sustentável, o que demonstra a maturidade dos nossos processos e compromisso com a redução de impactos ambientais. Seguimos focados em evoluir e gerar valor para a sociedade”, afirma Celso Ferreira, vice-presidente de Operações da Acelen.