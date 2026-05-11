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Último dia para se inscrever em concurso público com mais de 500 vagas e salários de até R$ 10 mil

Mais de 270 vagas são imediatas

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 11 de maio de 2026 às 06:00

Ano da profissionalização: 2026 promete ser o ano recorde para os concursos no Brasil, com mais de 160 mil oportunidades
Ano da profissionalização: 2026 promete ser o ano recorde para os concursos no Brasil, com mais de 160 mil oportunidades Crédito: Shutterstock

A Prefeitura de Milagres, no Ceará, encerra nesta segunda-feira (11) as inscrições para concurso público com 271 vagas imediatas e outras 271 para cadastro reserva, totalizando mais de 500 oportunidades. Os salários variam entre R$ 1.621 e R$ 10 mil. As inscrições devem ser feitas no site do Instituto Consulpam, responsável pela seleção.

Salários do concurso da Prefeitura de Milagres

Prefeitura abre concurso público com mais de 500 vagas e salários de até R$ 10 mil por Edital, com tabela feita por IA
Prefeitura abre concurso público com mais de 500 vagas e salários de até R$ 10 mil por Edital, com tabela feita por IA
Prefeitura abre concurso público com mais de 500 vagas e salários de até R$ 10 mil por Edital, com tabela feita por IA
Prefeitura abre concurso público com mais de 500 vagas e salários de até R$ 10 mil por Edital, com tabela feita por IA
Prefeitura abre concurso público com mais de 500 vagas e salários de até R$ 10 mil por Edital, com tabela feita por IA
Prefeitura abre concurso público com mais de 500 vagas e salários de até R$ 10 mil por Edital, com tabela feita por IA
Prefeitura abre concurso público com mais de 500 vagas e salários de até R$ 10 mil por Edital, com tabela feita por IA
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Prefeitura abre concurso público com mais de 500 vagas e salários de até R$ 10 mil por Edital, com tabela feita por IA

As taxas custam R$ 70 para cargos de nível fundamental, R$ 100 para nível médio e R$ 140 para nível superior. Já as provas objetivas estão previstas para o dia 7 de junho.

O concurso reúne vagas para diferentes áreas da administração pública. Entre os cargos disponíveis estão auxiliar de serviços gerais, porteiro, recepcionista, técnico de enfermagem, enfermeiro, psicólogo, dentista, farmacêutico, fisioterapeuta, biomédico e médico.

Na área da educação, também há oportunidades para professor polivalente, matemática, português, história, inglês, geografia, ciências, arte e educação física.

Os maiores salários são destinados aos cargos de médico, com remuneração de até R$ 10 mil. Já para agente comunitário de saúde, o vencimento previsto é de R$ 3.036.

Além da prova objetiva, alguns cargos terão etapas complementares, como prova didática, avaliação de títulos e análise curricular. Para agente comunitário de saúde, haverá ainda curso de formação obrigatório.

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Confira as principais datas:

Inscrições: até 11 de maio

Isenção da taxa: 27 e 28 de abril

Prova objetiva: 7 de junho

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Concurso

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