Último dia para se inscrever em concurso público com mais de 500 vagas e salários de até R$ 10 mil

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Esther Morais
Publicado em 11 de maio de 2026 às 06:00
A Prefeitura de Milagres, no Ceará, encerra nesta segunda-feira (11) as inscrições para concurso público com 271 vagas imediatas e outras 271 para cadastro reserva, totalizando mais de 500 oportunidades. Os salários variam entre R$ 1.621 e R$ 10 mil. As inscrições devem ser feitas no site do Instituto Consulpam, responsável pela seleção.
Salários do concurso da Prefeitura de Milagres
As taxas custam R$ 70 para cargos de nível fundamental, R$ 100 para nível médio e R$ 140 para nível superior. Já as provas objetivas estão previstas para o dia 7 de junho.
O concurso reúne vagas para diferentes áreas da administração pública. Entre os cargos disponíveis estão auxiliar de serviços gerais, porteiro, recepcionista, técnico de enfermagem, enfermeiro, psicólogo, dentista, farmacêutico, fisioterapeuta, biomédico e médico.
Na área da educação, também há oportunidades para professor polivalente, matemática, português, história, inglês, geografia, ciências, arte e educação física.
Os maiores salários são destinados aos cargos de médico, com remuneração de até R$ 10 mil. Já para agente comunitário de saúde, o vencimento previsto é de R$ 3.036.
Além da prova objetiva, alguns cargos terão etapas complementares, como prova didática, avaliação de títulos e análise curricular. Para agente comunitário de saúde, haverá ainda curso de formação obrigatório.
Confira as principais datas:
Inscrições: até 11 de maio
Isenção da taxa: 27 e 28 de abril
Prova objetiva: 7 de junho