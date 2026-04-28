DINHEIRO

Receita Federal rastreia transações via Pix? Órgão esclarece polêmica

Informações falsas viralizaram nas redes sociais nos últimos dias

Esther Morais

Publicado em 28 de abril de 2026 às 10:08

Fachada da Receita Federal Crédito: REPRODUÇÃO

Recentemente, publicações nas redes sociais voltaram a levantar dúvidas sobre um suposto monitoramento de transações via Pix pela Receita Federal. Mas a resposta é não. A Receita Federal do Brasil negou que faça esse tipo de rastreamento e classificou as informações como falsas.

Em nota, o órgão afirmou que não monitora operações financeiras individuais nem envia notificações com base em movimentações feitas por Pix, depósitos ou transferências bancárias.

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A Receita também desmentiu conteúdos que citam supostos sistemas como “Harpia” e “T-Rex”. Segundo o Fisco, essas ferramentas não existem atualmente, sendo que o T-Rex foi apenas um equipamento utilizado no início da nota fiscal eletrônica e já está desativado.

O órgão destacou ainda que movimentação financeira não se confunde com renda ou lucro e que não recebe dados detalhados sobre transações individuais dos contribuintes.