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Receita Federal rastreia transações via Pix? Órgão esclarece polêmica

Informações falsas viralizaram nas redes sociais nos últimos dias

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 28 de abril de 2026 às 10:08

FACHADA DO PRÉDIO DA RECEITA FEDERAL
Fachada da Receita Federal Crédito: REPRODUÇÃO

Recentemente, publicações nas redes sociais voltaram a levantar dúvidas sobre um suposto monitoramento de transações via Pix pela Receita Federal. Mas a resposta é não. A Receita Federal do Brasil negou que faça esse tipo de rastreamento e classificou as informações como falsas.

Em nota, o órgão afirmou que não monitora operações financeiras individuais nem envia notificações com base em movimentações feitas por Pix, depósitos ou transferências bancárias.

Mudança na Restituição do IR 2026 pode antecipar dinheiro via Pix

Mudança na Restituição do IR 2026 pode antecipar dinheiro via Pix por IA/GEMINI
Mudança na Restituição do IR 2026 pode antecipar dinheiro via Pix por IA/GEMINI
Mudança na Restituição do IR 2026 pode antecipar dinheiro via Pix por Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Mudança na Restituição do IR 2026 pode antecipar dinheiro via Pix por Joédson Alves/Agência Brasil
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Mudança na Restituição do IR 2026 pode antecipar dinheiro via Pix por IA/GEMINI

A Receita também desmentiu conteúdos que citam supostos sistemas como “Harpia” e “T-Rex”. Segundo o Fisco, essas ferramentas não existem atualmente, sendo que o T-Rex foi apenas um equipamento utilizado no início da nota fiscal eletrônica e já está desativado.

O órgão destacou ainda que movimentação financeira não se confunde com renda ou lucro e que não recebe dados detalhados sobre transações individuais dos contribuintes.

Em caso de suspeita de golpe, a orientação é não compartilhar informações pessoais e buscar atendimento pelos canais oficiais da Receita Federal.

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Pix

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