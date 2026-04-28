DIVERSOS CARGOS

Prefeitura abre concurso público com 121 vagas imediatas e salários de até R$ 7,1 mil

Seleção contempla cargos de níveis médio e superior

Esther Morais

Publicado em 28 de abril de 2026 às 08:48

Concurso também tem vagas reservas Crédito: Shutterstock

A Prefeitura de Rio Claro abriu concurso público com 121 vagas imediatas, além de cadastro de reserva, para cargos de níveis médio e superior. O certame é organizado pela Avança SP e oferece salários que variam de R$ 2.048,41 a R$ 7.193,63, a depender da função. Os aprovados também terão direito a vale-alimentação de R$ 1.028,50 e vale-transporte opcional.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet até o dia 18 de maio. A taxa é de R$ 62,06 para cargos de nível médio e R$ 83,09 para nível superior.

Veja cargos e salários do concurso Rio Claro SP 2026 1 de 3

Entre as oportunidades de nível médio, há vagas para agente educacional (100), agente escolar (5) e fiscal de tributos (1). Já para nível superior, o edital inclui cargos como advogado (1), analista de TI (1), educador esportivo (2) e tradutor e intérprete de Libras (1).

O processo seletivo será composto por prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, prevista para o dia 14 de junho. Para o cargo de advogado, também haverá prova discursiva e avaliação de títulos.

As provas terão duração de três horas para a maioria dos cargos e de até quatro horas e meia para a função de advogado.

O concurso teve retificações recentes, incluindo prorrogação do prazo de inscrição e alterações no conteúdo programático, além do aumento no número de vagas para o cargo de agente educacional.