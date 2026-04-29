SORTEIO

Não basta dar o CPF: veja o que é preciso fazer para concorrer a até R$ 1 milhão na Nota Premiada

Além do cadastro, consumidor precisa pedir inclusão de números do cadastro em toda nota fiscal para gerar bilhetes e participar dos sorteios mensais e do prêmio anual milionário

Mariana Rios

Publicado em 29 de abril de 2026 às 10:45

A campanha, coordenada pela Sefaz, realiza sorteios mensais com 91 ganhadores: são 90 prêmios de R$ 10 mil e um de R$ 100 mil Crédito: Filipe Nobre/Ascom Sefaz

Colocar o CPF na nota fiscal é só parte do caminho para quem quer concorrer aos prêmios da Nota Premiada Bahia. Para entrar na disputa — que inclui sorteios mensais e um prêmio anual de até R$ 1 milhão — é preciso, antes de tudo, estar cadastrado na plataforma.

Os interessados têm até esta quinta-feira, 30 de abril, para realizar compras com o CPF incluído na nota e garantir participação no sorteio de maio. Quem ainda não faz parte do programa pode se inscrever gratuitamente pelo site oficial. Após o cadastro, o consumidor precisa solicitar a inclusão do CPF em todas as compras realizadas em estabelecimentos comerciais da Bahia — é isso que gera os bilhetes eletrônicos que habilitam a concorrer aos prêmios.

A campanha, coordenada pela Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia, realiza sorteios mensais com 91 ganhadores: são 90 prêmios de R$ 10 mil e um de R$ 100 mil. Os nomes são definidos com base nas compras feitas no mês anterior. Em maio, o resultado será divulgado no dia 28, tanto no site oficial quanto nas redes sociais da iniciativa.

Além da premiação regular, há também o sorteio anual de R$ 1 milhão, destinado a um único participante. Em 2026, ele está marcado para o dia 16 de julho e vai considerar bilhetes gerados entre 1º de junho de 2025 e 31 de maio de 2026.

Criada para estimular a cidadania fiscal, a Nota Premiada Bahia já reúne mais de 889 mil participantes. Desde o início, em 2018, quase 7 mil pessoas foram contempladas — a maioria residente em Salvador, mas também com ganhadores no interior do estado e até fora da Bahia.