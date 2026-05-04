NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR

Secretaria das Mulheres abre inscrições para 40 vagas imediatas em processo seletivo na Bahia

Oportunidades têm atuação em Salvador e interior

Esther Morais

Publicado em 4 de maio de 2026 às 06:28

Secretaria das Mulheres do Estado abre inscrições para 40 vagas em processo seletivo REDA nesta segunda-feira (04) Crédito: Divulgação

A Secretaria das Mulheres do Estado (SPM) abre, nesta segunda-feira (4), as inscrições para um processo seletivo simplificado em Regime Especial de Direito Administrativo (REDA), com 40 vagas para contratação temporária na Bahia. As inscrições seguem até o dia 9 de maio e devem ser realizadas exclusivamente pela internet, por meio do site.

As oportunidades são destinadas a profissionais de níveis médio e superior, com atuação nos municípios de Salvador, Irecê, Itabuna e Feira de Santana.

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Para o nível superior, há vagas nas áreas de Administração, Contabilidade, Ciências Jurídicas, Serviço Social, Psicologia, Estatística, Comunicação Social (Jornalismo e Produção), Economia, Pedagogia, Bacharelado em Gênero e Tecnologia da Informação.

Já para o nível médio, as oportunidades incluem as áreas de Finanças, Design Gráfico, Fotografia e Assistente de Atividade Administrativa.

De acordo com a secretária das Mulheres do Estado, Camilla Batista, a contratação deve reforçar as equipes e ampliar a atuação da pasta. “A chegada desses novos profissionais permitirá ampliar nossa capacidade de atuação nos municípios, qualificar ainda mais os serviços ofertados e fortalecer ações estratégicas de prevenção e enfrentamento à violência contra as mulheres, promoção da autonomia econômica e garantia de direitos”, afirmou.

O processo seletivo contará com etapa única de avaliação curricular, de caráter eliminatório e classificatório. Os candidatos deverão apresentar documentação que comprove formação acadêmica e experiência profissional.

A remuneração pode chegar a R$ 3.810,40 para cargos de nível superior e a R$ 3.170,32 para funções de nível médio, ambas para jornada de 40 horas semanais.