CONTA LIMPA

Governo lança novo Desenrola com descontos de até 90% das dívidas; veja o que já se sabe

Programa também prevê uso de parte do FGTS para quitar débitos

Esther Morais

Publicado em 4 de maio de 2026 às 06:48

Lula Crédito: Ricardo Stuckert/PR

O governo federal lança nesta segunda-feira (4) o Novo Desenrola Brasil, pacote de medidas voltado à renegociação de dívidas e à redução do endividamento das famílias brasileiras.

Segundo dados do Banco Central, mais de 100 milhões de pessoas têm atualmente algum tipo de dívida com instituições financeiras. A proposta do programa é facilitar acordos e ampliar o acesso ao crédito.

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Entre os principais pontos, está a possibilidade de renegociar débitos como cartão de crédito, cheque especial, crédito pessoal, rotativo e também o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

De acordo com o governo, os juros poderão chegar a, no máximo, 1,99% ao mês, com descontos que variam entre 30% e 90% sobre o valor das dívidas.

O programa deve contemplar pessoas com renda de até cinco salários mínimos, cerca de R$ 8 mil mensais.

Outra medida prevista é a liberação de até 20% do saldo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para amortização das dívidas. Nesse caso, a operação será feita entre instituições financeiras, com autorização do trabalhador.

Além disso, quem aderir ao programa ficará impedido de acessar plataformas de apostas online por um período de um ano.