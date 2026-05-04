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Governo lança novo Desenrola com descontos de até 90% das dívidas; veja o que já se sabe

Programa também prevê uso de parte do FGTS para quitar débitos

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 4 de maio de 2026 às 06:48

Lula
Lula Crédito: Ricardo Stuckert/PR

O governo federal lança nesta segunda-feira (4) o Novo Desenrola Brasil, pacote de medidas voltado à renegociação de dívidas e à redução do endividamento das famílias brasileiras.

Segundo dados do Banco Central, mais de 100 milhões de pessoas têm atualmente algum tipo de dívida com instituições financeiras. A proposta do programa é facilitar acordos e ampliar o acesso ao crédito.

O banco pode bloquear minha conta por dívida? Saiba o que é ilegal e como proteger seu salário

O banco pode bloquear minha conta por dívida? Saiba o que é ilegal e como proteger seu salário por Reprodução
O banco pode bloquear minha conta por dívida? Saiba o que é ilegal e como proteger seu salário por Pixabay
O banco pode bloquear minha conta por dívida? Saiba o que é ilegal e como proteger seu salário por Neddermeyer/Agência Brasil
O banco pode bloquear minha conta por dívida? Saiba o que é ilegal e como proteger seu salário por Freepik
O banco pode bloquear minha conta por dívida? Saiba o que é ilegal e como proteger seu salário por Marcello Casal Jr / Agência Brasil
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O banco pode bloquear minha conta por dívida? Saiba o que é ilegal e como proteger seu salário por Reprodução

Entre os principais pontos, está a possibilidade de renegociar débitos como cartão de crédito, cheque especial, crédito pessoal, rotativo e também o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

De acordo com o governo, os juros poderão chegar a, no máximo, 1,99% ao mês, com descontos que variam entre 30% e 90% sobre o valor das dívidas.

O programa deve contemplar pessoas com renda de até cinco salários mínimos, cerca de R$ 8 mil mensais.

Outra medida prevista é a liberação de até 20% do saldo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para amortização das dívidas. Nesse caso, a operação será feita entre instituições financeiras, com autorização do trabalhador.

Além disso, quem aderir ao programa ficará impedido de acessar plataformas de apostas online por um período de um ano.

O Novo Desenrola foi estruturado após negociações entre o governo e representantes do setor financeiro e busca oferecer condições mais acessíveis para a regularização de débitos no país.

Tags:

Dívidas

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