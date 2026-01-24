TURISMO

A rua escondida de Buenos Aires que encanta turistas com túnel verde e faz sucesso nas redes sociais

Além da Avenida Melián, existe um corredor natural incrível na zona oeste portenha

Agência Correio

Publicado em 24 de janeiro de 2026 às 14:00

Saiba onde tirar as melhores fotos de outono em um bairro residencial charmoso Crédito: Reprodução Youtube

Se você procura o ângulo perfeito para uma foto inesquecível, a Calle de las Tipas precisa estar no seu roteiro. Este tesouro escondido na região metropolitana de Buenos Aires surpreende pela beleza orgânica de sua vegetação densa.,

Um corredor verde na zona oeste

Esta rua apresenta árvores imensas que se encontram no alto, formando uma cobertura natural sobre o asfalto. Embora lembre a Avenida Melián, a Calle de las Tipas oferece uma experiência muito mais silenciosa e acolhedora.,

A atmosfera residencial do bairro Ciudad Jardín permite que o visitante caminhe sem pressa e aprecie os detalhes das casas. Consequentemente, o local funciona como um refúgio natural valioso para quem deseja escapar do ritmo frenético central.,

Turismo e Viagem - a arte de viajar 1 de 9

A história por trás do jardim

Erich Zeyen idealizou este projeto urbanístico nos anos 40 para unir a vida urbana ao frescor do campo. Ele priorizou a arborização intensiva, o que resultou em um bairro que hoje é referência em integração ambiental.

As vias da localidade possuem nomes inspirados na botânica, celebrando constantemente a fauna e a flora locais. Portanto, o planejamento cuidadoso de Zeyen ainda influencia o bem-estar dos moradores e encanta os novos visitantes.

Lazer e gastronomia no bairro

A região oferece espaços interessantes como o Boulevard San Martín e a Plaza Plate para um descanso merecido. Além disso, pedalar pela rua do túnel verde é uma das atividades favoritas de quem frequenta a área.