SEM PRECEDENTES

Especialistas fazem alerta para colapso ambiental após flagra de ataque de baleias-orcas em geleira

Cientistas monitoram a migração de orcas para o alto Ártico devido às mudanças climáticas globais

Agência Correio

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 08:00

O derretimento das geleiras abre caminho para predadores e altera a vida de focas e ursos-polares Crédito: Unknown author/Wikimedia Commons

Uma cena inusitada tem se tornado comum: orcas subindo em placas de gelo derretidas para capturar suas presas. Esse fenômeno ocorre principalmente em regiões como o Ártico, onde o degelo é muito visível.

A abertura desses novos caminhos acontece por causa do aquecimento global severo que atinge o planeta. Como resultado, os predadores ganham acesso a locais remotos, o que desperta um alerta urgente na comunidade científica.

Estratégias táticas e novas parcerias

Observou-se recentemente que orcas e golfinhos estão trabalhando juntos em duplas de caça totalmente inéditas.

Esse comportamento mostra como o gelo mais fino facilita o desenvolvimento de técnicas de captura muito mais eficientes.

Na Antártida, as orcas já costumam nadar em bando para gerar ondas que derrubam animais do gelo.

Agora, com mares mais abertos, elas conseguem realizar essas manobras em locais onde antes não podiam navegar livremente.

Antigamente, a densidade do gelo impedia que as orcas chegassem ao extremo norte do planeta com facilidade.

Atualmente, elas são vistas com regularidade no alto Ártico, transformando a dinâmica natural de toda aquela região.

Impactos severos no ecossistema polar

Contudo, esse novo ambiente também oferece perigos, como o risco de ficarem presas em gelo flutuante.

Recentemente, orcas enfrentaram dificuldades para respirar no Japão após serem cercadas por blocos de gelo muito densos.

Adicionalmente, a falta de gelo firme obriga as focas a ficarem amontoadas em áreas bastante reduzidas.

Essa situação facilita a vida dos predadores, mas coloca em risco o equilíbrio de várias espécies locais vulneráveis.

Enquanto as populações de ursos-polares diminuem rapidamente, as orcas demonstram uma resiliência notável no oceano.

Elas se adaptam às mudanças e continuam expandindo seu território de forma constante e agressiva nos mares polares.