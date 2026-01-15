Acesse sua conta
De todos os animais que já habitaram a Terra, nenhum é maior do que esse que vive até hoje entre nós

Conheça os segredos da baleia-azul, o colosso dos mares que utiliza um tipo de Wi-Fi oceânico para se comunicar

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 09:00

Saiba como o maior animal da história supera os dinossauros e possui um coração do tamanho de um carro.
Saiba como o maior animal da história supera os dinossauros e possui um coração do tamanho de um carro. Crédito: Unsplash

Entre todos os animais que já habitaram a Terra, nenhum supera a baleia-azul em dimensões totais. Esse mamífero marinho ainda vive nos oceanos atuais e representa o auge do gigantismo na natureza.

Suas medidas impressionam tanto cientistas quanto o público em geral, seja pelo comprimento, pelo peso ou pela estrutura interna. Cada detalhe revela um pouco da grandiosidade que a vida marinha pode alcançar.

Comprimento que desafia a imaginação

Um dos dados mais impactantes é o comprimento do corpo. A baleia-azul pode atingir cerca de 33 metros, ocupando um espaço maior do que um ônibus articulado inteiro estacionado em linha reta.

Visualizar esse porte em escala humana ajuda a entender por que o animal recebe a fama de gigante absoluto. Em mar aberto, essa estrutura se desloca com relativa facilidade, reforçando a força muscular envolvida.

O peso acompanha essa escala e supera qualquer outro animal conhecido na história. Um exemplar adulto pode chegar a 180 toneladas, resultado de um corpo repleto de músculos, gordura e órgãos gigantescos.

Comparado aos dinossauros, o colosso marinho leva vantagem em massa total. Mesmo as espécies pré-históricas mais impressionantes não atingiram os mesmos valores registrados nesse mamífero moderno.

Coração em proporções inéditas

Dentro desse corpo monumental, o coração se destaca como um órgão de dimensões inéditas. Estimativas apontam que ele possui tamanho semelhante ao de um carro pequeno, dominando boa parte do interior do peito.

O sistema circulatório, por sua vez, precisa ser extremamente robusto para dar conta dessa estrutura. Cada batida movimenta enormes volumes de sangue, mantendo o metabolismo ativo mesmo em longas migrações pelos mares.

Outra curiosidade famosa diz respeito à língua da baleia-azul. O órgão pode pesar o equivalente a um elefante adulto, reforçando a ideia de que tudo nesse animal opera em uma escala fora do comum.

Quando se considera que esse é apenas um dos muitos componentes do corpo, a noção de gigantismo fica ainda mais clara. Trata-se de um conjunto em que cada parte acompanhou o crescimento do todo.

Alimentação baseada em krill

Apesar das dimensões, a alimentação é composta por organismos surpreendentemente pequenos. O cardápio diário é formado principalmente por krill, minúsculos crustáceos que vivem em densas concentrações no oceano.

Para sustentar o peso, a baleia-azul filtra grandes volumes de água cheia desses seres. Toneladas de krill podem passar pelas placas filtrantes da boca em um único dia, garantindo energia suficiente para o gigante.

Outro aspecto que impressiona é a forma de comunicação. Os sons emitidos pela espécie viajam por centenas de quilômetros debaixo d’água, o que levou muitos a apelidarem essa habilidade de “Wi-Fi oceânico”.

Essas ondas sonoras de longo alcance são essenciais para manter contato em mar aberto. Em um ambiente vasto e sem referências visuais, a voz da baleia-azul funciona como um sinal poderoso de localização e interação.

O interesse por esse gigante cresce conforme mais pessoas conhecem seus números e hábitos. Cada curiosidade reforça o fascínio pelo mundo animal e pela capacidade da natureza de criar estruturas tão extravagantes.

Preservar a baleia-azul é mais do que proteger uma espécie isolada. É cuidar de um símbolo de equilíbrio marinho e garantir que as futuras gerações possam testemunhar esse capítulo vivo da história da Terra.

