Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Condomínios do Litoral Norte devem proibir crianças e adolescentes de pilotarem quadriciclos, diz MP

Recomendação foi emitida pela Promotoria de Urbanismo e Meio Ambiente do órgão

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 16:14

Praia de Guarajuba
Praia de Guarajuba é destino turístico no Litoral Norte Crédito: José Carlos Almeida/Divulgação

O Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA) emitiu uma recomendação com orientações sobre a circulação de quadriciclos em condomínios de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). As indicações têm como objetivo evitar acidentes, especialmente no período de férias, em que o fluxo de pessoas é maior nas praias da região. 

Emitido pela Promotoria de Urbanismo e Meio Ambiente, o documento é direcionado aos condomínios, associações de moradores, associações de loteamentos e administradoras de empreendimentos.

O MP ressalta que, conforme o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), as vias internas de condomínios são consideradas vias terrestres para fins legais e, portanto, estão submetidas às normas de circulação e conduta previstas na legislação. Por isso, os quadriciclos que circulam em condomínios devem possuir registro e licenciamento.

MP-BA faz recomendação sobre uso de quadriciclos no Litoral Norte

MP-BA faz recomendação sobre uso de quadriciclos no Litoral Norte por Reprodução
MP-BA faz recomendação sobre uso de quadriciclos no Litoral Norte por Reprodução
MP-BA faz recomendação sobre uso de quadriciclos no Litoral Norte por Reprodução
MP-BA faz recomendação sobre uso de quadriciclos no Litoral Norte por Reprodução
1 de 4
MP-BA faz recomendação sobre uso de quadriciclos no Litoral Norte por Reprodução

O Ministério Público também recomenda que os condomínios proíbam que crianças e adolescentes, mesmo com autorização ou tolerância dos pais ou responsáveis, pilotem os veículos.

No último sábado (10), uma criança se envolveu em um acidente enquanto pilotava um quadriciclo em um condomínio de Guarajuba, em Monte Gordo, distrito de Camaçari. 

O documento recomenda ainda a fiscalização contínua, com sinalização adequada e controle de acesso, além da comunicação imediata às autoridades competentes — como Polícia Militar, Polícia Civil e Superintendência de Trânsito — em situações de flagrante.

Leia mais

Imagem - Guarajuba, Itacimirim e mais: decreto proíbe churrasco em praias baianas

Guarajuba, Itacimirim e mais: decreto proíbe churrasco em praias baianas

Imagem - Mansão em Guarajuba vai a leilão por R$ 2,5 milhões para pagar dívida trabalhista

Mansão em Guarajuba vai a leilão por R$ 2,5 milhões para pagar dívida trabalhista

Imagem - MPT apura irregularidades trabalhistas em condomínio de Guarajuba

MPT apura irregularidades trabalhistas em condomínio de Guarajuba

Também é orientado o encaminhamento formal de informações à delegacia competente para apuração dos fatos e eventual instauração de investigações.

O MP ressalta que o Código Civil prevê que pais respondem pelos atos ilícitos praticados pelos filhos menores sob sua autoridade e companhia, inclusive por danos decorrentes de condução ilegal de veículos.

No dia 1º de janeiro deste ano, dois trabalhadores foram atropelados em um condomínio em Guarajuba. O carro de luxo que atingiu os funcionários era conduzido por um adolescente. 

Mais recentes

Imagem - Balanças iniciam operações de pesagem em estradas de 10 cidades na Bahia; veja onde

Balanças iniciam operações de pesagem em estradas de 10 cidades na Bahia; veja onde
Imagem - Parque com entrada gratuita completa um ano em Salvador; conheça

Parque com entrada gratuita completa um ano em Salvador; conheça
Imagem - Veja o que abre e fecha no dia da Lavagem do Senhor do Bonfim

Veja o que abre e fecha no dia da Lavagem do Senhor do Bonfim

MAIS LIDAS

Imagem - Às vésperas da inauguração, nova rodoviária de Salvador gera incertezas entre lojistas
01

Às vésperas da inauguração, nova rodoviária de Salvador gera incertezas entre lojistas

Imagem - Casal de 20 anos é encontrado morto, nu e com ventilador ligado dentro de casa
02

Casal de 20 anos é encontrado morto, nu e com ventilador ligado dentro de casa

Imagem - Titular do Vitória no rebaixamento de 2021 é anunciado por time da Série D
03

Titular do Vitória no rebaixamento de 2021 é anunciado por time da Série D

Imagem - Uma virada interna marca o início de uma fase de cura para esses 3 signos nesta quarta-feira (14 de janeiro)
04

Uma virada interna marca o início de uma fase de cura para esses 3 signos nesta quarta-feira (14 de janeiro)