MAM tem atividades gratuitas a partir deste sábado (17); confira a programação

Ação inclui oficinas de cerâmica, desenho, fotografia e atividades para crianças

Monique Lobo

Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 19:22

Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM) Crédito: Geraldo Moniz/MAM

O Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM) retoma, a partir deste sábado (17), a programação do projeto “Cutucar o MAM – 45 anos de Oficinas Criativas”, que oferece oficinas artísticas e rodas de conversa gratuitas no Solar do Unhão, em Salvador. As atividades seguem até 1º de fevereiro e, após uma pausa para o Carnaval, retornam dia 28 de fevereiro, com programação até 16 de maio.

A iniciativa revisita, sob um olhar contemporâneo, as oficinas desenvolvidas pelo MAM ao longo de mais de quatro décadas. O projeto é realizado pela VIA Press Comunicação, em parceria com o próprio museu. As atividades acontecem no Galpão de Oficinas do MAM.

Oficina de Cerâmica Fria

Entre os destaques do mês está a Oficina de Cerâmica Fria, ministrada pelo artista plástico Lumumba, que acontece nos sábados de janeiro (dias 17, 24 e 31), das 14h às 17h. São 20 vagas gratuitas, abertas a todos os públicos.

Durante a oficina, os participantes vão explorar processos criativos ligados à escultura, com referências afropindorâmicas, passando pela investigação estética, composição, aplicação de adereços e finalização das peças.

As inscrições devem ser feitas neste link.

Oficina de Desenho de Observação

Outra atividade que integra o projeto é a Oficina de Desenho de Observação – Brinquedos Geométricos, conduzida pela artista e educadora Olga Gómez. A oficina terá 12 encontros gratuitos, sempre aos sábados, das 9h às 13h30.

Os dois primeiros encontros acontecem neste sábado (17) e no dia 24. A programação será retomada após o Carnaval, de 28 de fevereiro a 16 de maio, com exceção dos dias 4 de abril e 2 de maio. Ao final, os trabalhos produzidos serão apresentados em uma mostra aberta ao público, entre 19 e 30 de maio, no MAM.

As inscrições são realizadas neste link.

Oficina Caixa Mágica Fotográfica

Voltada para crianças e jovens a partir de cinco anos, a Oficina Caixa Mágica Fotográfica não exige inscrição prévia e será realizada aos domingos, das 14h às 16h, em duas etapas. A primeira ocorre neste domingo (18) e no dia 25, além do dia 1º de fevereiro; a segunda, em 1º, 8, 15, 22 e 29 de março.

A atividade propõe uma introdução prática aos fundamentos da fotografia a partir da construção da câmera escura, também conhecida como caixa mágica. A oficina é conduzida pelo Coletivo Cutucar, grupo formado por jovens artistas do Subúrbio Ferroviário de Salvador, com atuação reconhecida em projetos comunitários e culturais.

Oficina de Arte em Papelão para Crianças

Também sem necessidade de inscrição, a Oficina de Arte em Papelão para Crianças acontece de terça (20) a 30 de janeiro, sempre de terça a sexta-feira, das 14h às 16h. A atividade é voltada para crianças a partir de seis anos e utiliza o papelão como principal material de criação, estimulando reflexões sobre sustentabilidade, direito à moradia e preservação ambiental.

A oficina será conduzida pelo Coletivo MUSAS, conhecido por intervenções artísticas em quilombos do Recôncavo Baiano e por projetos que valorizam a memória, a cultura e o protagonismo das comunidades tradicionais.

Roda de Conversa com Ieda Oliveira

A programação de janeiro inclui ainda a Roda de Conversa “Trajetórias Visuais de Ieda Oliveira”, marcada para o dia 24 de janeiro, das 10h às 13h, na Sala das Arcadas do MAM. A participação é gratuita e não exige inscrição prévia. A atividade contará com intérprete de Libras.