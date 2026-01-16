Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Filho é preso por arremessar a mãe idosa da janela de apartamento

Homem foi autuado por tentativa de feminicídio

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 13:07

Filho é preso por arremessar a mãe idosa da janela de apartamento em Fortaleza
Filho é preso por arremessar a mãe idosa da janela de apartamento em Fortaleza Crédito: Reprodução

Uma idosa sobreviveu após ser arremessada da janela de um apartamento no terceiro andar de um prédio no Bairro Novo Mondubim, em Fortaleza, na tarde desta quinta-feira (15). O autor do ataque, segundo a polícia, é o próprio filho da vítima, que foi preso em flagrante no local.

Vídeos gravados por testemunhas mostram a mulher caída de bruços no térreo do edifício. Mesmo ferida, ela aparece consciente. Em outra gravação, é possível ver o suspeito deixando o prédio algemado, sob escolta policial.

Vítimas de feminicídio na Bahia

A violência masculina contra mulheres por Made with Google AI
José Américo de Almeida Rocha Neto foi condenado pelo feminicídio de Síntia Taís Freitas dos Santos por Reprodução
Inaiane Costa Silva tinha três filhos com principal suspeito do feminicídio por Reprodução/PC-AL
Helmarta Sousa Santos Luz foi vítima do feminicídio cometido por Carlos Mendes dos Santos Júnior por Reprodução
Alef dos Santos Costa responde por um feminicídio que ocorreu em 2020 por Reprodução/Rede sociais
Maria foi vítima de feminicídio por Reprodução
Polícia acredita que jovem foi vítima de feminicídio por Reprodução
Vítima de feminicídio por Reprodução
Cláudia Maria foi morta a tiros em feminicídio por Reprodução
Feminicídio aconteceu em condomínio em Cajazeiras VI por Ana Albuquerque/CORREIO
Feministas se maquiam de Catrina, a caveira símbolo do Dia dos Mortos mexicano e protestam contra todos os crimes de feminicídio no país. por YURI CORTEZ/AFP
1 de 11
A violência masculina contra mulheres por Made with Google AI

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe de motopatrulhamento foi acionada para a ocorrência e, ao chegar ao endereço, encontrou a idosa caída no chão. Os agentes chamaram uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que prestou os primeiros socorros e encaminhou a vítima a um hospital.

Ainda durante a ação, os policiais localizaram e prenderam o filho da mulher dentro do apartamento. O homem, cuja identidade não foi divulgada, foi levado à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), onde foi autuado por tentativa de feminicídio.

Tags:

Fortaleza

Mais recentes

Imagem - Anvisa proíbe glitter culinário e folhas de ouro após identificar plástico em produtos

Anvisa proíbe glitter culinário e folhas de ouro após identificar plástico em produtos
Imagem - Coragem e tragédia: câmeras mostram últimos minutos de vida de segurança que morreu em incêndio de shopping

Coragem e tragédia: câmeras mostram últimos minutos de vida de segurança que morreu em incêndio de shopping
Imagem - Quem é a “advogata” desalojada de cela para dar lugar a Bolsonaro

Quem é a “advogata” desalojada de cela para dar lugar a Bolsonaro

MAIS LIDAS

Imagem - O recado das vaias a Jerônimo, a blindagem do governador no Bonfim, o secretário barrado e o flagra do garanhão
01

O recado das vaias a Jerônimo, a blindagem do governador no Bonfim, o secretário barrado e o flagra do garanhão

Imagem - Mais de 60 aves silvestres são encontradas em cativeiro
02

Mais de 60 aves silvestres são encontradas em cativeiro

Imagem - Emissão gratuita da nova carteira de identidade para idosos acontece neste sábado (17)
03

Emissão gratuita da nova carteira de identidade para idosos acontece neste sábado (17)

Imagem - Escolas oferecem até 70% de desconto nas mensalidades em Salvador
04

Escolas oferecem até 70% de desconto nas mensalidades em Salvador