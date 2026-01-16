FORTALEZA

Filho é preso por arremessar a mãe idosa da janela de apartamento

Homem foi autuado por tentativa de feminicídio

Carol Neves

Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 13:07

Filho é preso por arremessar a mãe idosa da janela de apartamento em Fortaleza Crédito: Reprodução

Uma idosa sobreviveu após ser arremessada da janela de um apartamento no terceiro andar de um prédio no Bairro Novo Mondubim, em Fortaleza, na tarde desta quinta-feira (15). O autor do ataque, segundo a polícia, é o próprio filho da vítima, que foi preso em flagrante no local.

Vídeos gravados por testemunhas mostram a mulher caída de bruços no térreo do edifício. Mesmo ferida, ela aparece consciente. Em outra gravação, é possível ver o suspeito deixando o prédio algemado, sob escolta policial.

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe de motopatrulhamento foi acionada para a ocorrência e, ao chegar ao endereço, encontrou a idosa caída no chão. Os agentes chamaram uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que prestou os primeiros socorros e encaminhou a vítima a um hospital.