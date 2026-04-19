LITERATURA

Autora de “Bridgerton”, Julia Quinn reúne fãs na Bienal do Livro Bahia

Autora mobilizou fãs que ocuparam os pavilhões do Centro de Convenções Salvador desde as primeiras horas do dia

Alô Alô Bahia

Publicado em 19 de abril de 2026 às 08:31

Autora de “Bridgerton”, Julia Quinn reúne fãs na Bienal do Livro Bahia Crédito: Divulgação

A escritora norte-americana Julia Quinn atraiu grande público na Bienal do Livro Bahia, neste sábado (18), em Salvador. Responsável pela série literária que deu origem ao fenômeno da Netflix, “Bridgerton”, a autora mobilizou fãs que ocuparam os pavilhões do Centro de Convenções Salvador desde as primeiras horas do dia.

O público buscava garantir lugares próximos ao palco da Arena Farol, onde ocorreu o painel principal com a romancista. Durante a participação, Julia Quinn destacou a emoção com a recepção no Brasil e comentou o processo de adaptação de sua obra para a televisão.

Segundo a autora, o convite da produtora Shonda Rhimes surgiu de forma inesperada, por telefone, enquanto estava em uma cafeteria. Ela relatou que a surpresa quase a fez desmaiar. A escritora explicou ainda que decidiu ceder o controle criativo da adaptação pela confiança na equipe e pelo caráter inédito do projeto, já que romances do gênero raramente recebiam produções de grande escala.

Após o bate-papo, Julia Quinn participou de uma sessão de autógrafos, que voltou a reunir leitores no espaço. A programação incluiu ainda uma ação especial, em que um exemplar autografado de “Bridgerton” foi escondido no evento para ser encontrado por um visitante.