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Autora de “Bridgerton”, Julia Quinn reúne fãs na Bienal do Livro Bahia

Autora mobilizou fãs que ocuparam os pavilhões do Centro de Convenções Salvador desde as primeiras horas do dia

  • Foto do(a) author(a) Alô Alô Bahia

  • Alô Alô Bahia

Publicado em 19 de abril de 2026 às 08:31

Autora de “Bridgerton”, Julia Quinn reúne fãs na Bienal do Livro Bahia Crédito: Divulgação 

A escritora norte-americana Julia Quinn atraiu grande público na Bienal do Livro Bahia, neste sábado (18), em Salvador. Responsável pela série literária que deu origem ao fenômeno da Netflix, “Bridgerton”, a autora mobilizou fãs que ocuparam os pavilhões do Centro de Convenções Salvador desde as primeiras horas do dia.

O público buscava garantir lugares próximos ao palco da Arena Farol, onde ocorreu o painel principal com a romancista. Durante a participação, Julia Quinn destacou a emoção com a recepção no Brasil e comentou o processo de adaptação de sua obra para a televisão.

Segundo a autora, o convite da produtora Shonda Rhimes surgiu de forma inesperada, por telefone, enquanto estava em uma cafeteria. Ela relatou que a surpresa quase a fez desmaiar. A escritora explicou ainda que decidiu ceder o controle criativo da adaptação pela confiança na equipe e pelo caráter inédito do projeto, já que romances do gênero raramente recebiam produções de grande escala.

Após o bate-papo, Julia Quinn participou de uma sessão de autógrafos, que voltou a reunir leitores no espaço. A programação incluiu ainda uma ação especial, em que um exemplar autografado de “Bridgerton” foi escondido no evento para ser encontrado por um visitante.

A atual edição da Bienal do Livro Bahia aposta na presença de nomes internacionais e na ampliação das atividades culturais. A organização estima receber cerca de 120 mil visitantes ao longo dos sete dias de programação.

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Tags:

Bridgerton

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