LITERATURA

Escritora baiana leva romances inspirados na cultura coreana à Bienal do Livro da Bahia

Stefanie Cabanelas apresenta obras que unem K-pop, intercâmbio e amadurecimento, refletindo o crescimento do interesse brasileiro pela Coreia do Sul



Márcia Luz

Gabriela Cruz

Publicado em 17 de abril de 2026 às 10:53

Stefanie Cabanelas tem dois livros publicados Crédito: Divulgação

A crescente popularidade da cultura sul-coreana no Brasil, impulsionada principalmente pelo sucesso do K-pop e dos k-dramas, também começa a se refletir na literatura nacional. Na Bienal do Livro da Bahia, uma autora baiana tem chamado atenção justamente por explorar esse universo em suas obras.

Natural de Salvador, a escritora independente Stefanie Cabanelas apresenta ao público os romances Dia de Primavera (2024) e Um Verão Entre Nós (2025), que combinam histórias de amor e amadurecimento com uma forte imersão na cultura coreana. A proposta, ainda pouco comum no mercado editorial brasileiro, dialoga diretamente com uma geração de leitores que já consome esse tipo de conteúdo em outras mídias.

Stefanie Cabanelas 1 de 18

Em Dia de Primavera, a narrativa acompanha uma jovem brasileira que viaja para Seul em um intercâmbio e acaba conhecendo um garoto que treina para se tornar idol. A obra aborda temas como primeiro amor, identidade, sonhos e os bastidores da indústria do entretenimento sul-coreana. Já Um Verão Entre Nós, ambientado na Espanha, amplia esse universo do K-pop ao explorar novas relações e experiências da cultura coreana ao redor do mundo, mantendo o romance como elemento central.

Os livros surgem em um contexto de crescimento expressivo do interesse brasileiro pela Coreia do Sul. O país está entre os que mais consomem K-pop e produções audiovisuais coreanas no mundo, além de registrar aumento na busca por viagens ao destino asiático. Segundo a Organização de Turismo da Coreia, 41.607 brasileiros visitaram a Coreia do Sul em 2025, tendo um crescimento de 25% em relação a 2024.

Apesar disso, ainda são poucos os títulos nacionais que incorporam essa temática de forma aprofundada, o que coloca Stefanie entre as autoras que vêm abrindo espaço nesse nicho. Outro diferencial das obras está na proposta imersiva. Em ambos os livros, por exemplo, a leitura é acompanhada por playlists inspiradas em trilhas de k-dramas, além de notas explicativas sobre costumes e expressões coreanas, permitindo que até leitores sem familiaridade com o tema se sintam inseridos na história.

Além de escritora, Stefanie é formada em Jornalismo e atua na criação de conteúdo digital, sendo responsável por toda a produção e divulgação dos próprios livros. Mesmo de forma independente, a autora já ultrapassa a marca de 1.500 exemplares físicos vendidos, com leitores espalhados por todo o Brasil.

A participação da autora na Bienal do Livro da Bahia reforça não apenas a força da produção literária independente baiana, mas também evidencia como tendências globais podem influenciar novas narrativas no Brasil.