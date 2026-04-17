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Escritora baiana leva romances inspirados na cultura coreana à Bienal do Livro da Bahia

Stefanie Cabanelas apresenta obras que unem K-pop, intercâmbio e amadurecimento, refletindo o crescimento do interesse brasileiro pela Coreia do Sul

  • Foto do(a) author(a) Márcia Luz
  • Foto do(a) author(a) Gabriela Cruz

  • Márcia Luz

  • Gabriela Cruz

Publicado em 17 de abril de 2026 às 10:53

Stefanie Cabanelas com seus livros
Stefanie Cabanelas tem dois livros publicados Crédito: Divulgação

A crescente popularidade da cultura sul-coreana no Brasil, impulsionada principalmente pelo sucesso do K-pop e dos k-dramas, também começa a se refletir na literatura nacional. Na Bienal do Livro da Bahia, uma autora baiana tem chamado atenção justamente por explorar esse universo em suas obras.

Natural de Salvador, a escritora independente Stefanie Cabanelas apresenta ao público os romances Dia de Primavera (2024) e Um Verão Entre Nós (2025), que combinam histórias de amor e amadurecimento com uma forte imersão na cultura coreana. A proposta, ainda pouco comum no mercado editorial brasileiro, dialoga diretamente com uma geração de leitores que já consome esse tipo de conteúdo em outras mídias.

Stefanie Cabanelas

Stefanie Cabanelas por arquivo pessoal
Stefanie Cabanelas por arquivo pessoal
Stefanie Cabanelas por arquivo pessoal
Stefanie Cabanelas por arquivo pessoal
Stefanie Cabanelas por arquivo pessoal
Stefanie Cabanelas por arquivo pessoal
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Stefanie Cabanelas por arquivo pessoal
Stefanie Cabanelas por arquivo pessoal
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Stefanie Cabanelas por arquivo pessoal

Em Dia de Primavera, a narrativa acompanha uma jovem brasileira que viaja para Seul em um intercâmbio e acaba conhecendo um garoto que treina para se tornar idol. A obra aborda temas como primeiro amor, identidade, sonhos e os bastidores da indústria do entretenimento sul-coreana. Já Um Verão Entre Nós, ambientado na Espanha, amplia esse universo do K-pop ao explorar novas relações e experiências da cultura coreana ao redor do mundo, mantendo o romance como elemento central.

Os livros surgem em um contexto de crescimento expressivo do interesse brasileiro pela Coreia do Sul. O país está entre os que mais consomem K-pop e produções audiovisuais coreanas no mundo, além de registrar aumento na busca por viagens ao destino asiático. Segundo a Organização de Turismo da Coreia, 41.607 brasileiros visitaram a Coreia do Sul em 2025, tendo um crescimento de 25% em relação a 2024.

Apesar disso, ainda são poucos os títulos nacionais que incorporam essa temática de forma aprofundada, o que coloca Stefanie entre as autoras que vêm abrindo espaço nesse nicho. Outro diferencial das obras está na proposta imersiva. Em ambos os livros, por exemplo, a leitura é acompanhada por playlists inspiradas em trilhas de k-dramas, além de notas explicativas sobre costumes e expressões coreanas, permitindo que até leitores sem familiaridade com o tema se sintam inseridos na história.

Além de escritora, Stefanie é formada em Jornalismo e atua na criação de conteúdo digital, sendo responsável por toda a produção e divulgação dos próprios livros. Mesmo de forma independente, a autora já ultrapassa a marca de 1.500 exemplares físicos vendidos, com leitores espalhados por todo o Brasil.

A participação da autora na Bienal do Livro da Bahia reforça não apenas a força da produção literária independente baiana, mas também evidencia como tendências globais podem influenciar novas narrativas no Brasil.

Stefanie estará expondo seus livros entre os dias 15 e 21 de abril, das 9h às 21h. Seu estande está localizado na área destinada aos autores independentes, na Asa A, ao final da Rua B.

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