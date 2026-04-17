Ana Carolina traz a Salvador turnê que festeja seus 25 anos de carreira

Doris Miranda
Publicado em 17 de abril de 2026 às 06:00
A cantora Ana Carolina retorna aos palcos com a turnê 25 Anas, espetáculo que chega em Salvador neste sábado (18), às 19h, na Concha Acústica do TCA. A apresentação celebra os 25 anos de carreira de uma das vozes mais marcantes da Música Popular Brasileira, reunindo no repertório canções que marcaram gerações e novas composições que apontam para o futuro da artista.
Após mais de duas décadas de carreira consolidada, a cantora revisita diferentes fases de sua obra enquanto inaugura uma nova etapa criativa com o EP Ainda Já, trabalho composto apenas por faixas inéditas e autorais. No palco, o espetáculo ganha formato teatral e é dividido em cinco atos não cronológicos: A História, A Paixão, A Memória, O Reencontro e A Celebração.
A narrativa musical combina grandes sucessos da carreira com as novas canções, além de elementos cênicos e projeções que ajudam a contar as diferentes eras da artista.O repertório inclui músicas que marcaram sua trajetória, como Garganta, Quem de Nós Dois, É Isso Aí, Encostar na Tua e Pra Rua Me Levar, além das composições mais recentes que revelam os caminhos que a artista pretende explorar nos próximos anos.
“Com esse trabalho quero abrir novas portas sem esquecer de onde vim. É uma ponte entre o que tenho sido e o que escolho ser de agora em diante”, afirma Ana Carolina sobre o novo momento de sua carreira.
Com 13 álbuns lançados, oito registros audiovisuais e mais de cinco milhões de discos vendidos, Ana Carolina construiu uma trajetória sólida com dezenas de sucessos e presença constante em trilhas de novelas. Antes da nova fase, a artista percorreu o país com a turnê Ana Canta Cássia – Estranho Seria se Eu Não Me Apaixonasse por Você.
SERVIÇO - Ana Carolina no show ‘25 Anas’ | Sábado (18). às 19h, na Concha Acústica do TCA | Ingressos: R$ 300 e R$ 150, à venda no Sympla.