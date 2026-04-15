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Fafá de Belém canta seus clássicos em piano e voz

Apresentação será no Palacete Tirachapéu nesta sexta (17) e sábado (18)

  • Foto do(a) author(a) Doris Miranda

  • Doris Miranda

Publicado em 15 de abril de 2026 às 06:00

Fafá de Belém vai apresentar seus maiores sucessos
Fafá de Belém vai apresentar seus maiores sucessos Crédito: divulgação

Ícone da MPB, a cantora paraense Fafá de Belém se apresenta no segundo show do projeto Estação Rubi, que agora acontece no Palacete Tirachapéu, em pleno coração da cidade, na Rua Chile, na sexta (17) e no sábado (18), às 20h,

Fafá, que diz adorar shows com formatações diferentes, paralelamente às turnês de seus álbuns, também privilegia apresentações acústicas e mais intimistas como o Voz e Piano, espetáculo que apresentará no Rubi.

No palco Fafá contará com a participação especial do pianista carioca João Rebouças. “Não paro de fazer shows por todo o Brasil, e em vários formatos. Mas os espetáculos acústicos e intimistas são sempre muito especiais porque nos aproximam do público”, conta Fafá. “Isso é sempre um grande desafio pra mim, e eu não fujo deles”, completa.

No repertório, grandes sucessos da carreira, como Memórias, Coração do Agreste, Abandonada, Nuvem de Lágrimas, Foi Assim, Andança, Sob Medida, Meu Disfarce, Bilhete e Ave Maria. São décadas de história e grandes canções em uma apresentação para ser vivida de perto, em clima de sarau e serenata romântica.

SERVIÇO - Fafá de Belém no show ‘Voz e Piano’ | sexta (17) e sábado (18), às 20h, no Palacete Tirachapéu, na Rua Chile | Ingressos: R$ 280 e R$ 140.

Tags:

Música

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