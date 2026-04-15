CENTRO HISTÓRICO

Pelourinho recebe oficinas culturais gratuitas aos sábados com capoeira, teatro e dança

Festival Pelourinho Cultural movimenta o Largo Tereza Batista e amplia acesso à formação artística no Centro Histórico de Salvador

Carmen Vasconcelos

Publicado em 15 de abril de 2026 às 21:56

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As próximas manhãs de sábado no Largo Tereza Batista, no Pelourinho, prometem ser movimentadas. É que, na última delas, dia 11, o local passou a receber oficinas artísticas gratuitas, como parte da programação do Festival Pelourinho Cultural. A abertura foi dedicada ao aprendizado de capoeira e teve dezenas de participantes, além de espectadores que visitavam o Centro Histórico.

Responsável pela condução da atividade, o mestre André Biriba levou aos alunos os fundamentos da prática, desde os movimentos até o jogo e a musicalidade. “É muito importante esse tipo de trabalho para que a gente conscientize as pessoas acerca de expressões de sua própria cultura, como a capoeira, genuinamente brasileira e presente em vários países do mundo”, avalia.

Foi o caso do grupo Amor em Movimento, originário de Catu, na região metropolitana de Salvador (RMS). Em parceria com a Petrobras, crianças e adolescentes do projeto puderam participar, de forma inédita, de uma ação sobre o tema. “Além de toda a representatividade que a capoeira carrega, para nós da zona rural, foi uma experiência totalmente nova e que nos instiga a querer continuar com o aprendizado”, conta Maria Eduarda, 20 anos, representante do grupo.

As oficinas continuam em abril: o próximo dia 18 dará oportunidade para quem quer aprender teatro, e o dia 25, para quem se interessa por dança. Cada uma das datas tem 70 vagas disponíveis, preenchidas por ordem de chegada, com início sempre às 9h30.

A iniciativa é fruto de uma parceria do Festival com o Centro de Formação em Artes da Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb). Ela visa promover formação cultural acessível em espaço público, incentivo à participação comunitária e valorização das expressões artísticas afro-brasileiras, populares e contemporâneas.

Sobre o Pelourinho Cultural

O Festival Pelourinho Cultural é realizado por meio da Lei Nacional de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet), com patrocínio da Petrobras, produção da Tapis Rouge Produções e realização do Ministério da Cultura e Governo Federal.

O projeto tem como proposta fortalecer o Centro Histórico como espaço permanente de encontro entre artistas e público, ampliando o acesso à cultura e valorizando a produção musical local.

Confira o restante da programação de abril

18/04 (sábado), às 9h30, no Largo Tereza Batista

Oficina de teatro

25/04 (sábado), às 9h30, no Largo Tereza Batista

Oficina de dança