GASTRONOMIA

O ingrediente inesperado que está no coquetel “Lá Nela!”

Novo drink, lançado neste domingo (19) em Salvador, mistura gin, maracujá e um toque pouco comum na coquetelaria

Gabriela Cruz

Publicado em 19 de abril de 2026 às 09:08

Lá Nela! Crédito: divulgação

Coentro em drink ainda causa estranhamento fora da cozinha e é justamente esse elemento que puxa a narrativa do “Lá Nela!”, coquetel que será lançado neste domingo (19), no restaurante Di Janela, no bairro da Saúde, em Salvador. A proposta parte da mistura entre gastronomia e coquetelaria ao incorporar o ingrediente em uma bebida que também leva gin, maracujá e pimenta doce.

A criação é assinada pelo mixologista Dan Morais, conhecido por explorar combinações pouco convencionais, em parceria com a chef Nara Amaral, nome à frente de uma gastronomia já consolidada na cidade. O drink nasce desse encontro entre duas linguagens - a do bar e a da cozinha - e propõe uma leitura mais sensorial e menos óbvia dos ingredientes.

Lá Nela! 1 de 6

Segundo Dan Morais, “a receita combina gin Don Chilaz by Verdivita, maracujá, pimenta doce e coentro, carbonatado na preshh, resultando em um coquetel brilhante, refrescante, com a alma baiana e aquela pegada que bate certo e desce gostoso. Lá Nela!”.

O gin que baseia o coquetel também carrega uma proposta própria. Criado por Luiz Chilazi, o Don Chilaz é um destilado artesanal que traz o aroma herbal dos terpenos de cannabis em sua fórmula, combinado a ingredientes locais. O rótulo integra o portfólio da Verdivita, empresa que há sete anos desenvolve produtos voltados ao bem-estar a partir da cannabis e que também atua no segmento de bebidas, com cervejas como Green Widow, Gorila Green e 24k.

“O ‘Lá Nela’ nasce de algo muito maior do que um coquetel. É encontro, afinidade e identidade. A Verdivita acredita em conexões verdadeiras e esse drink traduz exatamente isso”, afirma Chilazi.