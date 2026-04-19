Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

O ingrediente inesperado que está no coquetel “Lá Nela!”

Novo drink, lançado neste domingo (19) em Salvador, mistura gin, maracujá e um toque pouco comum na coquetelaria

  • Foto do(a) author(a) Gabriela Cruz

  • Gabriela Cruz

Publicado em 19 de abril de 2026 às 09:08

Lá Nela!
Lá Nela! Crédito: divulgação

Coentro em drink ainda causa estranhamento fora da cozinha e é justamente esse elemento que puxa a narrativa do “Lá Nela!”, coquetel que será lançado neste domingo (19), no restaurante Di Janela, no bairro da Saúde, em Salvador. A proposta parte da mistura entre gastronomia e coquetelaria ao incorporar o ingrediente em uma bebida que também leva gin, maracujá e pimenta doce.

A criação é assinada pelo mixologista Dan Morais, conhecido por explorar combinações pouco convencionais, em parceria com a chef Nara Amaral, nome à frente de uma gastronomia já consolidada na cidade. O drink nasce desse encontro entre duas linguagens - a do bar e a da cozinha - e propõe uma leitura mais sensorial e menos óbvia dos ingredientes.

Lá Nela!

A chef Nara Amaral por divulgação
Luiz Chilazi, CEO da Verdivita por divulgação
Dan Morais por Divulgação
Don Chilaz por divulgação
Lá Nela! por divulgação
Luiz Chilazi, CEO da Verdivita por Divulgação
1 de 6
A chef Nara Amaral por divulgação

Segundo Dan Morais, “a receita combina gin Don Chilaz by Verdivita, maracujá, pimenta doce e coentro, carbonatado na preshh, resultando em um coquetel brilhante, refrescante, com a alma baiana e aquela pegada que bate certo e desce gostoso. Lá Nela!”.

O gin que baseia o coquetel também carrega uma proposta própria. Criado por Luiz Chilazi, o Don Chilaz é um destilado artesanal que traz o aroma herbal dos terpenos de cannabis em sua fórmula, combinado a ingredientes locais. O rótulo integra o portfólio da Verdivita, empresa que há sete anos desenvolve produtos voltados ao bem-estar a partir da cannabis e que também atua no segmento de bebidas, com cervejas como Green Widow, Gorila Green e 24k.

“O ‘Lá Nela’ nasce de algo muito maior do que um coquetel. É encontro, afinidade e identidade. A Verdivita acredita em conexões verdadeiras e esse drink traduz exatamente isso”, afirma Chilazi.

A bebida também é uma homenagem à Nara Amaral e ao restaurante Di Janela, onde deve passar a integrar a carta de drinks após o lançamento. “O ‘Lá Nela!’ traduz muito do que eu acredito na cozinha: encontro, identidade e afeto. É um drink que nasce da conexão entre pessoas, ingredientes e histórias”, diz a chef. O lançamento acontece durante um evento para convidados, que marca o aniversário de Luiz Chilazi.

Tags:

Gastronomia

Mais recentes

Imagem - Autora de “Bridgerton”, Julia Quinn reúne fãs na Bienal do Livro Bahia

Autora de “Bridgerton”, Julia Quinn reúne fãs na Bienal do Livro Bahia
Imagem - Com lançamento de Arirang, BTS coloca em evidência o artesanato tradicional coreano

Com lançamento de Arirang, BTS coloca em evidência o artesanato tradicional coreano
Imagem - Escritora baiana leva romances inspirados na cultura coreana à Bienal do Livro da Bahia

Escritora baiana leva romances inspirados na cultura coreana à Bienal do Livro da Bahia