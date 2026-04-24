Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Bazar em Salvador terá peças a partir de R$5 neste fim de semana

Tria Bazar ocupa espaço no Rio Vermelho com marcas independentes e itens de brechó

  • Foto do(a) author(a) Gabriela Cruz

  • Gabriela Cruz

Publicado em 24 de abril de 2026 às 11:35

Tria
Tria Crédito: divulgação

O Tria Bazar, evento que foi um sucesso em 2025, retorna em nova edição neste fim de semana (25 e 26), das 9h às 18h, no Colaboraê, no bairro do Rio Vermelho, em Salvador. A proposta reúne moda sustentável, estilo e conexão em um ambiente voltado para novas descobertas.

Idealizado pelos produtores de moda e stylists Marie Silva, Silas Matos e Iris Magalhães, o evento apresenta uma curadoria que mistura marcas autorais, peças de artistas, garimpos únicos e desapegos com identidade. Os itens estarão disponíveis com preços acessíveis, a partir de R$5,00.

Tria Bazar

tria bazar por Divulgação
tria bazar por Divulgação
tria bazar por Divulgação
1 de 3
tria bazar por Divulgação

Entre as marcas locais confirmadas estão Gefferson Vila Nova, Sissy Labss, Mahina, Piçangas, Rolê89, Vry, The Finds, Use Caicó, Noori e Shanti Atelier. A iniciativa fortalece a cena criativa independente e valoriza a produção baiana.

De acordo com os produtores, o evento é um espaço de encontro para quem busca consumo consciente e expressão individual. Durante os dois dias, o público poderá participar de ativações criativas e outras experiências pensadas para tornar o evento mais dinâmico.

A proposta é convidar o público a renovar o guarda-roupa e, ao mesmo tempo, descobrir novas referências dentro de uma abordagem mais criativa e sustentável da moda.

Serviço

TRIA BAZAR

Local: Colaboraê, Rua Borges dos Reis, 81, Rio Vermelho

Data: 25 e 26 de abril de 2026

Horário: 9h às 18h

Entrada gratuita

Mais informações: @t.r.i.a.bazar

Mais recentes

Imagem - Bahia Dança celebra 11 anos e expande horizontes em nova edição

Bahia Dança celebra 11 anos e expande horizontes em nova edição
Imagem - Salvador recebe festival internacional inédito com 13 corais da lusofonia em maio

Salvador recebe festival internacional inédito com 13 corais da lusofonia em maio
Imagem - O que é “Heterossexualidade Compulsória”? Termo foi usado em desabafo pela filha de Xanddy e Carla Perez

O que é “Heterossexualidade Compulsória”? Termo foi usado em desabafo pela filha de Xanddy e Carla Perez