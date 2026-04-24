Bazar em Salvador terá peças a partir de R$5 neste fim de semana

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Gabriela Cruz
Publicado em 24 de abril de 2026 às 11:35
O Tria Bazar, evento que foi um sucesso em 2025, retorna em nova edição neste fim de semana (25 e 26), das 9h às 18h, no Colaboraê, no bairro do Rio Vermelho, em Salvador. A proposta reúne moda sustentável, estilo e conexão em um ambiente voltado para novas descobertas.
Idealizado pelos produtores de moda e stylists Marie Silva, Silas Matos e Iris Magalhães, o evento apresenta uma curadoria que mistura marcas autorais, peças de artistas, garimpos únicos e desapegos com identidade. Os itens estarão disponíveis com preços acessíveis, a partir de R$5,00.
Tria Bazar
Entre as marcas locais confirmadas estão Gefferson Vila Nova, Sissy Labss, Mahina, Piçangas, Rolê89, Vry, The Finds, Use Caicó, Noori e Shanti Atelier. A iniciativa fortalece a cena criativa independente e valoriza a produção baiana.
De acordo com os produtores, o evento é um espaço de encontro para quem busca consumo consciente e expressão individual. Durante os dois dias, o público poderá participar de ativações criativas e outras experiências pensadas para tornar o evento mais dinâmico.
A proposta é convidar o público a renovar o guarda-roupa e, ao mesmo tempo, descobrir novas referências dentro de uma abordagem mais criativa e sustentável da moda.
Serviço
TRIA BAZAR
Local: Colaboraê, Rua Borges dos Reis, 81, Rio Vermelho
Data: 25 e 26 de abril de 2026
Horário: 9h às 18h
Entrada gratuita
Mais informações: @t.r.i.a.bazar