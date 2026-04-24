MODA

Bazar em Salvador terá peças a partir de R$5 neste fim de semana

Tria Bazar ocupa espaço no Rio Vermelho com marcas independentes e itens de brechó

Gabriela Cruz

Publicado em 24 de abril de 2026 às 11:35

Tria Crédito: divulgação

O Tria Bazar, evento que foi um sucesso em 2025, retorna em nova edição neste fim de semana (25 e 26), das 9h às 18h, no Colaboraê, no bairro do Rio Vermelho, em Salvador. A proposta reúne moda sustentável, estilo e conexão em um ambiente voltado para novas descobertas.

Idealizado pelos produtores de moda e stylists Marie Silva, Silas Matos e Iris Magalhães, o evento apresenta uma curadoria que mistura marcas autorais, peças de artistas, garimpos únicos e desapegos com identidade. Os itens estarão disponíveis com preços acessíveis, a partir de R$5,00.

Tria Bazar 1 de 3

Entre as marcas locais confirmadas estão Gefferson Vila Nova, Sissy Labss, Mahina, Piçangas, Rolê89, Vry, The Finds, Use Caicó, Noori e Shanti Atelier. A iniciativa fortalece a cena criativa independente e valoriza a produção baiana.

De acordo com os produtores, o evento é um espaço de encontro para quem busca consumo consciente e expressão individual. Durante os dois dias, o público poderá participar de ativações criativas e outras experiências pensadas para tornar o evento mais dinâmico.

A proposta é convidar o público a renovar o guarda-roupa e, ao mesmo tempo, descobrir novas referências dentro de uma abordagem mais criativa e sustentável da moda.

Serviço

TRIA BAZAR

Local: Colaboraê, Rua Borges dos Reis, 81, Rio Vermelho

Data: 25 e 26 de abril de 2026

Horário: 9h às 18h