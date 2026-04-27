Show de Ricardo Buruá em Salvador marca estreia solo com novo single “Dança Nordestina”

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Gabriela Cruz
Publicado em 27 de abril de 2026 às 17:51
O cantor, compositor e multi-instrumentista Ricardo Buruá inicia uma nova fase na carreira com o lançamento do single “Dança Nordestina”, marcando sua estreia solo após 14 anos à frente do Trio Buruá. A música chega às plataformas digitais no dia 13 de maio e será apresentada ao público em um show na Casa Preta, no bairro do Dois de Julho, em Salvador.
A faixa abre esse novo momento reafirmando a identidade do artista com o forró pé de serra. Com uma sonoridade baseada em elementos tradicionais, como sanfona, zabumba e triângulo, a canção aposta em uma estrutura acessível e dançante, com refrões que convidam o público a participar.
O trabalho conta com a participação de músicos experientes do gênero, como Saulêra do Forró, na zabumba, e Marquinhos Café, na sanfona - este último com trajetória consolidada e passagem como diretor musical de Adelmario Coelho.
Além do lançamento musical, Buruá também reforça seu posicionamento em relação ao cenário do forró. Para ele, o gênero ainda é visto de forma limitada ao período junino, apesar de manter um público ativo durante todo o ano. A proposta do artista é justamente ampliar essa presença e fortalecer o forró na programação cultural contínua da cidade.
Esse movimento se concretiza no projeto “Forró Não Para”, iniciativa que promove eventos regulares em Salvador e região metropolitana, reunindo artistas, bandas e grupos de dança fora do calendário tradicional. O show de estreia da carreira solo integra a programação do projeto e contará com participações do Trio Querubim, além de aula de dança com a Escola Ecoar.
Com trajetória consolidada na música nordestina, Ricardo Buruá já teve composições gravadas por nomes como Targino Gondim e acumula apresentações em eventos importantes, como o São João do Pelourinho e o Festival Boa Praça. Na nova fase, o artista mantém o forró como base, mas amplia o diálogo com outras sonoridades, como MPB, jazz, rock e reggae.
Serviço
O quê: Show de lançamento “Ricardo Buruá – Forró Não Para”
Quando: 13 de maio, às 18h
Onde: Casa Preta, Dois de Julho, Salvador
Ingressos: De R$ 20 a R$ 50
Vendas: @forro.nao.para