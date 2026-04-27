MÚSICA

Show de Ricardo Buruá em Salvador marca estreia solo com novo single “Dança Nordestina”

Apresentação acontece no dia 13 de maio e integra projeto que mantém o forró ativo durante todo o ano

Gabriela Cruz

Publicado em 27 de abril de 2026 às 17:51

Ricardo Buruá lança carreira solo com show em Salvador e aposta no forró o ano inteiro Crédito: Divulgação

O cantor, compositor e multi-instrumentista Ricardo Buruá inicia uma nova fase na carreira com o lançamento do single “Dança Nordestina”, marcando sua estreia solo após 14 anos à frente do Trio Buruá. A música chega às plataformas digitais no dia 13 de maio e será apresentada ao público em um show na Casa Preta, no bairro do Dois de Julho, em Salvador.

A faixa abre esse novo momento reafirmando a identidade do artista com o forró pé de serra. Com uma sonoridade baseada em elementos tradicionais, como sanfona, zabumba e triângulo, a canção aposta em uma estrutura acessível e dançante, com refrões que convidam o público a participar.

O trabalho conta com a participação de músicos experientes do gênero, como Saulêra do Forró, na zabumba, e Marquinhos Café, na sanfona - este último com trajetória consolidada e passagem como diretor musical de Adelmario Coelho.

Além do lançamento musical, Buruá também reforça seu posicionamento em relação ao cenário do forró. Para ele, o gênero ainda é visto de forma limitada ao período junino, apesar de manter um público ativo durante todo o ano. A proposta do artista é justamente ampliar essa presença e fortalecer o forró na programação cultural contínua da cidade.

Esse movimento se concretiza no projeto “Forró Não Para”, iniciativa que promove eventos regulares em Salvador e região metropolitana, reunindo artistas, bandas e grupos de dança fora do calendário tradicional. O show de estreia da carreira solo integra a programação do projeto e contará com participações do Trio Querubim, além de aula de dança com a Escola Ecoar.

Com trajetória consolidada na música nordestina, Ricardo Buruá já teve composições gravadas por nomes como Targino Gondim e acumula apresentações em eventos importantes, como o São João do Pelourinho e o Festival Boa Praça. Na nova fase, o artista mantém o forró como base, mas amplia o diálogo com outras sonoridades, como MPB, jazz, rock e reggae.

Serviço

O quê: Show de lançamento “Ricardo Buruá – Forró Não Para”

Quando: 13 de maio, às 18h

Onde: Casa Preta, Dois de Julho, Salvador