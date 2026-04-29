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Como é comer no Evvai, restaurante que conquistou 3 estrelas Michelin pela primeira vez no Brasil

Casa comandada pelo chef Luiz Filipe Souza virou destino desejado da alta gastronomia após entrar para a elite mundial com menu que une Brasil e Itália

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 29 de abril de 2026 às 07:00

O Evvai entrou para a elite mundial e transformou São Paulo em parada obrigatória para foodies
O Evvai entrou para a elite mundial e transformou São Paulo em parada obrigatória  Crédito: Reprodução

Conseguir uma mesa no Evvai ficou ainda mais disputada desde o início deste mês. O restaurante paulistano entrou para a história ao conquistar três estrelas Michelin, distinção máxima do famoso guia gastronômico, tornando-se um dos primeiros do Brasil e da América Latina a alcançar o feito.

Em São Paulo, a casa comandada pelo chef Luiz Filipe Souza entrega uma experiência pensada nos mínimos detalhes. Mais do que jantar, a proposta é viver uma narrativa gastronômica que mistura memória afetiva, técnica refinada e o encontro entre raízes italianas e ingredientes brasileiros.

Hoje, o principal percurso da casa é o menu degustação Oriundi, com múltiplas etapas. Segundo guias especializados, os valores ficam entre R$ 799 e R$ 1.150 por pessoa, a depender do formato e atualização da experiência, além de harmonizações cobradas à parte.

O restaurante opera com reservas e costuma ter alta procura, especialmente após o reconhecimento internacional.

Pratos do Evvaí

O Evvai entrou para a elite mundial e transformou São Paulo em parada obrigatória para foodies por Reprodução
O Evvai entrou para a elite mundial e transformou São Paulo em parada obrigatória para foodies por Reprodução
O Evvai entrou para a elite mundial e transformou São Paulo em parada obrigatória para foodies por Reprodução
O Evvai entrou para a elite mundial e transformou São Paulo em parada obrigatória para foodies por Reprodução
O Evvai entrou para a elite mundial e transformou São Paulo em parada obrigatória para foodies por Reprodução
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O Evvai entrou para a elite mundial e transformou São Paulo em parada obrigatória para foodies por Reprodução

O menu muda conforme a temporada, mas alguns pratos se tornaram assinatura da casa. Entre eles estão a famosa bomba de vieira, preparações com lula e pupunha, releituras italianas com sotaque brasileiro e sobremesas que valorizam ingredientes nativos. O próprio Michelin destaca o equilíbrio técnico e o cuidado com texturas e temperaturas.

Outro diferencial é a forma como cada etapa chega à mesa: algumas criações vêm acompanhadas por ilustrações e explicações que ajudam a contar a inspiração do chef.

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Ao contrário do luxo tradicional, o Evvai aposta em sofisticação contemporânea. O salão é discreto, intimista e acolhedor, com serviço altamente preciso, sem rigidez exagerada. O foco permanece no prato e na experiência.

A terceira estrela é reservada a restaurantes considerados destinos por si só, lugares que justificam uma viagem. No caso do Evvai, o guia destacou identidade autoral clara, consistência e uma cozinha que conecta culturas de maneira criativa. Em outras palavras: não é apenas jantar em São Paulo. Para muitos apaixonados por gastronomia, virou motivo para viajar até lá.

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