Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Desabafo de Lázaro Ramos expõe relação delicada com a mãe: ‘Olhei para ela de forma injusta’

Ator revelou detalhes da relação com a mãe, Célia Maria Ramos, que trabalhou por anos como empregada doméstica

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 6 de abril de 2026 às 16:55

Lázaro Ramos detalhou relação com a mãe
Lázaro Ramos detalhou relação com a mãe Crédito: Reprodução | Instagram

Em “Nobreza do Amor”, nova novela das seis como Jendal, primeiro vilão de sua carreira, Lázaro Ramos abriu o coração e revelou detalhes da relação com sua mãe, Célia Maria Ramos, uma mulher negra que por muitos anos trabalhou como empregada doméstica e teve que trabalhar muito para criar os filhos.

“Durante muito tempo, olhei para minha mãe de uma forma muito injusta. Usava adjetivos como ‘permissiva”, relembrou o ator em conversa com a revista de moda e comportamento masculino QG.

Lázaro Ramos

Lázaro Ramos por Rafael Reis & Antonio Netto/Divulgação
'Na Minha Pele' foi escrito e narrado por Lázaro Ramos, em 2017 por Divulgação
Lázaro Ramos por Rafael Reis & Antonio Netto/Divulgação
Lázaro Ramos por Ana Albuquerque
Lázaro Ramos por Reprodução/ Instagram
Lazaro Ramos viveu o personagem Roque nos dois filmes 'Ó Paí Ó'  por divulgação
1 de 6
Lázaro Ramos por Rafael Reis & Antonio Netto/Divulgação

Leia mais

Imagem - Lázaro Ramos revela se pretende se mudar para Salvador: 'De seis em seis meses esse plano volta'

Lázaro Ramos revela se pretende se mudar para Salvador: 'De seis em seis meses esse plano volta'

Imagem - Amigos de longa data, Lázaro Ramos e Wagner Moura se emocionam em encontro para o Oscar 2026: 'Meu irmão'

Amigos de longa data, Lázaro Ramos e Wagner Moura se emocionam em encontro para o Oscar 2026: 'Meu irmão'

Imagem - Como é o apartamento de luxo de Taís Araujo e Lázaro Ramos com décor que mistura brasilidade, arte e peças afetivas

Como é o apartamento de luxo de Taís Araujo e Lázaro Ramos com décor que mistura brasilidade, arte e peças afetivas

O desabafo de Lázaro vem após uma série de detalhes sobre sua intimidade na infância até conquistar os holofotes. Como o ator já havia falado anteriormente para a mídia, sua mãe passava dias na casa de uma patroa autoritária, em uma residência em Salvador, e ele a visitava algumas vezes, mas era obrigado a ficar num quartinho de empregada, se distraindo com brinquedos enquanto Célia trabalhava duro.

“Ela não trabalhava em esquema de 6x1, mas de 7x0”, lembrou o artista durante entrevista. A ‘falta de presença’ muitas vezes foi mal interpretada por Lázaro que não compreendia na época a necessidade da mãe trabalhar tanto.

Taís Araújo e Lázaro Ramos

Lázaro Ramos e Taís Araíujo por Divulgação TV Globo
Lázaro Ramos e Taís Araújo por Reprodução/Redes sociais
Taís Araújo e Lázaro Ramos por divulgação
Taís Araujo se emocionou com a homenagem no Domingão por Reprodução/TV Globo
Taís Araujo mostra reação de Lázaro Ramos ao assistir cena do vestido em Vale Tudo por Reprodução/Instagram
Taís Araujo se emocionou com a homenagem no Domingão por Reprodução/TV Globo
Taís Araujo mostra reação de Lázaro Ramos ao assistir cena do vestido em Vale Tudo por Reprodução/Instagram
Taís Araujo mostra reação de Lázaro Ramos ao assistir cena do vestido em Vale Tudo por Reprodução/Instagram
Em Vale Tudo, Raquel se vinga de Maria de Fátima e rasga o vestido de noiva da filha por Reprodução/Instagram
Lázaro e Taís por Reprodução
Taís Araújo e Lázaro Ramos curtem show de Léo Santana no Afropunk por Paula Fróes/CORREIO
Taís Araujo e Lázaro Ramos por Redes sociais
Taís Araújo e Lázaro Ramos por Redes sociais
Os atores Lázaro Ramos e Taís Araújo por reprodução
1 de 14
Lázaro Ramos e Taís Araíujo por Divulgação TV Globo

Década depois de muita luta, o baiano virou ator, diretor, produtor e escritor. Pai de dois filhos, Maria Antônia, de 11, e João Vicente, de 14, é casado com a também atriz Taís Araújo. Os dois se tornaram um dos casais mais conhecidos e influentes do Brasil. Hoje Lázaro mora com a família em um apartamento na Zona Sul do Rio de Janeiro, dividido com os cachorros Batata e Aurora.

No livro “Nossa Pele”, o ator conta que em 2022, o apartamento onde sua mãe trabalhou e foi agredida fisicamente pela patroa com um tapa quando ele tinha 10 anos, foi comprado por ele. O artista transformou o local em uma sede de uma ONG para acolher profissionais resgatados de trabalho análogo à escravidão. Para Lázaro, foi como fechar um ciclo de dor e retribuir a sociedade.

Tags:

Lázaro Ramos

Mais recentes

Imagem - Copa do Mundo de 2026 terá novas regras e mudanças no VAR e no tempo de jogo

Copa do Mundo de 2026 terá novas regras e mudanças no VAR e no tempo de jogo
Imagem - Anjo da Guarda faz visita inesperada para 2 signos nesta segunda-feira (6 de abril): evite sobrecarga e cuide da mente

Anjo da Guarda faz visita inesperada para 2 signos nesta segunda-feira (6 de abril): evite sobrecarga e cuide da mente
Imagem - Robbie Williams retorna ao Brasil para show único após 20 anos; veja valores

Robbie Williams retorna ao Brasil para show único após 20 anos; veja valores