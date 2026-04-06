MÃE E FILHO

Desabafo de Lázaro Ramos expõe relação delicada com a mãe: ‘Olhei para ela de forma injusta’

Ator revelou detalhes da relação com a mãe, Célia Maria Ramos, que trabalhou por anos como empregada doméstica

Felipe Sena

Publicado em 6 de abril de 2026 às 16:55

Lázaro Ramos detalhou relação com a mãe Crédito: Reprodução | Instagram

Em “Nobreza do Amor”, nova novela das seis como Jendal, primeiro vilão de sua carreira, Lázaro Ramos abriu o coração e revelou detalhes da relação com sua mãe, Célia Maria Ramos, uma mulher negra que por muitos anos trabalhou como empregada doméstica e teve que trabalhar muito para criar os filhos.

“Durante muito tempo, olhei para minha mãe de uma forma muito injusta. Usava adjetivos como ‘permissiva”, relembrou o ator em conversa com a revista de moda e comportamento masculino QG.

Lázaro Ramos 1 de 6

O desabafo de Lázaro vem após uma série de detalhes sobre sua intimidade na infância até conquistar os holofotes. Como o ator já havia falado anteriormente para a mídia, sua mãe passava dias na casa de uma patroa autoritária, em uma residência em Salvador, e ele a visitava algumas vezes, mas era obrigado a ficar num quartinho de empregada, se distraindo com brinquedos enquanto Célia trabalhava duro.

“Ela não trabalhava em esquema de 6x1, mas de 7x0”, lembrou o artista durante entrevista. A ‘falta de presença’ muitas vezes foi mal interpretada por Lázaro que não compreendia na época a necessidade da mãe trabalhar tanto.

Taís Araújo e Lázaro Ramos 1 de 14

Década depois de muita luta, o baiano virou ator, diretor, produtor e escritor. Pai de dois filhos, Maria Antônia, de 11, e João Vicente, de 14, é casado com a também atriz Taís Araújo. Os dois se tornaram um dos casais mais conhecidos e influentes do Brasil. Hoje Lázaro mora com a família em um apartamento na Zona Sul do Rio de Janeiro, dividido com os cachorros Batata e Aurora.