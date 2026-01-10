Acesse sua conta
O truque fácil e matador para eliminar os arranhões dos móveis no piso de madeira

Proteja seu investimento e mantenha o piso impecável com dicas práticas e baratas

  • R
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 10 de janeiro de 2026 às 08:00

Descubra por que o azeite e o vinagre são os melhores aliados da sua faxina
Descubra por que o azeite e o vinagre são os melhores aliados da sua faxina Crédito: Foto: Banco de imagem

O barulho de um móvel sendo arrastado no piso de madeira dá arrepios em qualquer pessoa cuidadosa com a casa. E não precisa de muito: um descuido rápido já basta para surgir aquela marca esbranquiçada bem no meio da sala.

A boa notícia é que dá para suavizar (e, em muitos casos, apagar) os arranhões com truques simples, sem esforço e sem agredir o acabamento delicado da madeira. A seguir, veja o passo a passo do melhor truque e faça o teste hoje mesmo

Razões frequentes para o surgimento de marcas no piso

Arrastar móveis sem feltros protetores danifica a camada de verniz de forma imediata. Além disso, as variações de umidade e a falta de manutenção correta enfraquecem a estrutura natural da madeira nobre.

Pequenos resíduos de sujeira sob os pés das mesas também provocam riscos superficiais constantes. Assim, manter a limpeza frequente evita que esses detritos funcionem como abrasivos durante a movimentação normal dos móveis.

Como recuperar a aparência de novo sem gastar muito

Um dos truques mais recomendados para eliminar, neste caso, riscos causados por móveis é:

Azeite e vinagre: misture uma parte de vinagre com três partes de azeite. Aplique com um pano macio sobre o risco e esfregue com movimentos circulares. A mistura hidrata a madeira e disfarça marcas superficiais.

Cera para móveis: especialmente se for incolor, é ideal para riscos finos. Aplique uma pequena quantidade, deixe secar e depois lustre. Além disso, cria uma camada protetora.

Lápis reparadores: podem ser encontrados em lojas de ferragens ou lojas de artigos para o lar e são projetados para cobrir arranhões na madeira, vêm em diferentes tons para combinar com a cor do piso.

