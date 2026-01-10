O truque fácil e matador para eliminar os arranhões dos móveis no piso de madeira

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Agência Correio
Publicado em 10 de janeiro de 2026 às 08:00
O barulho de um móvel sendo arrastado no piso de madeira dá arrepios em qualquer pessoa cuidadosa com a casa. E não precisa de muito: um descuido rápido já basta para surgir aquela marca esbranquiçada bem no meio da sala.
A boa notícia é que dá para suavizar (e, em muitos casos, apagar) os arranhões com truques simples, sem esforço e sem agredir o acabamento delicado da madeira. A seguir, veja o passo a passo do melhor truque e faça o teste hoje mesmo
Objetos de decoração
Arrastar móveis sem feltros protetores danifica a camada de verniz de forma imediata. Além disso, as variações de umidade e a falta de manutenção correta enfraquecem a estrutura natural da madeira nobre.
Pequenos resíduos de sujeira sob os pés das mesas também provocam riscos superficiais constantes. Assim, manter a limpeza frequente evita que esses detritos funcionem como abrasivos durante a movimentação normal dos móveis.
Um dos truques mais recomendados para eliminar, neste caso, riscos causados por móveis é:
Azeite e vinagre: misture uma parte de vinagre com três partes de azeite. Aplique com um pano macio sobre o risco e esfregue com movimentos circulares. A mistura hidrata a madeira e disfarça marcas superficiais.
Cera para móveis: especialmente se for incolor, é ideal para riscos finos. Aplique uma pequena quantidade, deixe secar e depois lustre. Além disso, cria uma camada protetora.
Lápis reparadores: podem ser encontrados em lojas de ferragens ou lojas de artigos para o lar e são projetados para cobrir arranhões na madeira, vêm em diferentes tons para combinar com a cor do piso.