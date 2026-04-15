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Vidente surpreende com previsão polêmica sobre Virginia e Zé Felipe

Roberio de Ogum afirma que casal teria ligação espiritual e sugere que romance pode ser retomado no futuro

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 15 de abril de 2026 às 06:35

Zé Felipe e Virginia Fonseca
Zé Felipe e Virginia Fonseca Crédito: Reprodução/Instagram

O vidente Roberio de Ogum surpreendeu ao fazer novas previsões envolvendo a vida amorosa de Virginia Fonseca. Segundo ele, existe a possibilidade de a influenciadora reatar o casamento com o cantor Zé Felipe.

"Zé Felipe e Virgínia têm uma missão espiritual juntos. Antes da união, não tinham o mesmo sucesso porque vieram para prosperar e construir família lado a lado. Eu acredito na volta dos dois. Não pela razão, mas pelo que o plano espiritual mostra. Entre karma, destino e interferências espirituais, eles vão superar essa fase e retomar o caminho que vieram cumprir", declarou.

Virginia, Zé Felipe e filhos

Virgínia e Zé Felipe por Reprodução
Aniversário de Maria Alice, filha de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Aniversário de Maria Alice, filha de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Aniversário de Maria Alice, filha de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Aniversário de Maria Alice, filha de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Aniversário de Maria Alice, filha de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Aniversário de Maria Alice, filha de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Virgnia, Zé Felipe e filhos por Reprodução
Virginia e Zé Felipe com os filhos por Reprodução/Instagram
Virginia e Zé Felipe juntos na festa do filho por Reprodução/Instagram
Virgínia e Zé Felipe por Reprodução
Virginia e Zé Felipe se juntaram para celebrar mêsversário de Zé Leonardo por Reprodução/Instagram
Virginia e Zé Felipe se juntaram para celebrar mêsversário de Zé Leonardo por Reprodução/Instagram
Virginia e Zé Felipe se juntaram para celebrar mêsversário de Zé Leonardo por Reprodução/Instagram
Zé Felipe, Virginia e os filhos por Reprodução/Instagram
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Virgínia e Zé Felipe por Reprodução

Roberio também comentou os rumores de um possível envolvimento entre Virginia e o jogador Vinícius Júnior. Para ele, a relação não deve evoluir.

"Sempre deixei claro: o relacionamento entre Vinícius Júnior e Virgínia não é de outras vidas, não é um laço espiritual para se cumprir nesta encarnação. Também previ que Vinícius não iria bem na Seleção, por desequilíbrio espiritual. E alertei que a ida da Virgínia como rainha de bateria traria energias negativas, que afetariam os dois. E hoje vemos: nenhum dos dois está bem, e esse relacionamento não vai se firmar", afirmou.

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Tags:

zé Felipe Virginia Virginia Fonseca

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