Vidente surpreende com previsão polêmica sobre Virginia e Zé Felipe

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 15 de abril de 2026 às 06:35
O vidente Roberio de Ogum surpreendeu ao fazer novas previsões envolvendo a vida amorosa de Virginia Fonseca. Segundo ele, existe a possibilidade de a influenciadora reatar o casamento com o cantor Zé Felipe.
"Zé Felipe e Virgínia têm uma missão espiritual juntos. Antes da união, não tinham o mesmo sucesso porque vieram para prosperar e construir família lado a lado. Eu acredito na volta dos dois. Não pela razão, mas pelo que o plano espiritual mostra. Entre karma, destino e interferências espirituais, eles vão superar essa fase e retomar o caminho que vieram cumprir", declarou.
Virginia, Zé Felipe e filhos
Roberio também comentou os rumores de um possível envolvimento entre Virginia e o jogador Vinícius Júnior. Para ele, a relação não deve evoluir.
"Sempre deixei claro: o relacionamento entre Vinícius Júnior e Virgínia não é de outras vidas, não é um laço espiritual para se cumprir nesta encarnação. Também previ que Vinícius não iria bem na Seleção, por desequilíbrio espiritual. E alertei que a ida da Virgínia como rainha de bateria traria energias negativas, que afetariam os dois. E hoje vemos: nenhum dos dois está bem, e esse relacionamento não vai se firmar", afirmou.