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Vidente surpreende com previsão polêmica sobre Virginia e Zé Felipe

Roberio de Ogum afirma que casal teria ligação espiritual e sugere que romance pode ser retomado no futuro

Giuliana Mancini

Publicado em 15 de abril de 2026 às 06:35

Zé Felipe e Virginia Fonseca Crédito: Reprodução/Instagram

O vidente Roberio de Ogum surpreendeu ao fazer novas previsões envolvendo a vida amorosa de Virginia Fonseca. Segundo ele, existe a possibilidade de a influenciadora reatar o casamento com o cantor Zé Felipe.

"Zé Felipe e Virgínia têm uma missão espiritual juntos. Antes da união, não tinham o mesmo sucesso porque vieram para prosperar e construir família lado a lado. Eu acredito na volta dos dois. Não pela razão, mas pelo que o plano espiritual mostra. Entre karma, destino e interferências espirituais, eles vão superar essa fase e retomar o caminho que vieram cumprir", declarou.

Virginia, Zé Felipe e filhos 1 de 15

Roberio também comentou os rumores de um possível envolvimento entre Virginia e o jogador Vinícius Júnior. Para ele, a relação não deve evoluir.