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Virginia Fonseca expõe crítica de Vini Jr. ao seu look: 'Disse que é para nunca mais eu sair de casa assim'

Influenciadora contou que jogador não aprovou o visual para passeio em Madri e reagiu: 'Não me conhece ainda'

Giuliana Mancini

Publicado em 13 de abril de 2026 às 09:31

Virginia Fonseca e Vini Jr. Crédito: Reprodução/Instagram

Virginia Fonseca divertiu os seguidores ao contar um momento inusitado com o namorado, o jogador Vini Jr, durante um passeio romântico por Madri, na Espanha. O casal andou de bicicleta pela cidade, mas o look escolhido pela influenciadora acabou virando assunto ao fim do dia.

Segundo Virginia, o craque do Real Madrid não aprovou a produção e foi direto na opinião. "Diz o Vini que é para nunca mais eu sair de casa assim. Cara, não achei que ficou tão ruim assim. Fala sério, poderia ser pior. Ele que não me conhece muito ainda", disse ela, aos risos.

Virginia Fonseca com look criticado por Vini Jr 1 de 7

Para o passeio, a influenciadora apostou em um visual confortável, com blusa de moletom preta, calça larga estampada com desenhos do Mickey Mouse e tênis branco.

Horas depois, Virginia mostrou que caprichou na produção para outro momento do dia e surgiu com um look de dormir mais elaborado, usando camisola curta com transparência e detalhes em renda.

Virginia Fonseca e Vini Jr. 1 de 35

O casal está junto há cerca de cinco meses. O relacionamento foi assumido publicamente em outubro de 2025, pouco tempo após o fim do casamento de Virginia com Zé Felipe, pai de seus três filhos: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.