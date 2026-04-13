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Virginia Fonseca expõe crítica de Vini Jr. ao seu look: 'Disse que é para nunca mais eu sair de casa assim'

Influenciadora contou que jogador não aprovou o visual para passeio em Madri e reagiu: 'Não me conhece ainda'

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 13 de abril de 2026 às 09:31

Virginia Fonseca e Vini Jr.
Virginia Fonseca e Vini Jr. Crédito: Reprodução/Instagram

Virginia Fonseca divertiu os seguidores ao contar um momento inusitado com o namorado, o jogador Vini Jr, durante um passeio romântico por Madri, na Espanha. O casal andou de bicicleta pela cidade, mas o look escolhido pela influenciadora acabou virando assunto ao fim do dia.

Segundo Virginia, o craque do Real Madrid não aprovou a produção e foi direto na opinião. "Diz o Vini que é para nunca mais eu sair de casa assim. Cara, não achei que ficou tão ruim assim. Fala sério, poderia ser pior. Ele que não me conhece muito ainda", disse ela, aos risos.

Virginia Fonseca com look criticado por Vini Jr

Virginia Fonseca com look criticado por Vini Jr por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca pronta para dormir por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca com look criticado por Vini Jr por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca com look criticado por Vini Jr por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca com look criticado por Vini Jr por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca com look criticado por Vini Jr por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Vini Jr por Reprodução/Instagram
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Virginia Fonseca com look criticado por Vini Jr por Reprodução/Instagram

Para o passeio, a influenciadora apostou em um visual confortável, com blusa de moletom preta, calça larga estampada com desenhos do Mickey Mouse e tênis branco.

Horas depois, Virginia mostrou que caprichou na produção para outro momento do dia e surgiu com um look de dormir mais elaborado, usando camisola curta com transparência e detalhes em renda.

Virginia Fonseca e Vini Jr.

Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca em trend do TikTok com Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca em trend do TikTok com Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia e Vini jr por Reprodução/Redes Sociais
Vini Jr. e Virginia Fonseca por Reprodução / Instagram
Vini Jr. e Virginia Fonseca por Reprodução
Vini Jr. e Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Vini Jr. e Virginia Fonseca por Reprodução
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Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução/Instagram

O casal está junto há cerca de cinco meses. O relacionamento foi assumido publicamente em outubro de 2025, pouco tempo após o fim do casamento de Virginia com Zé Felipe, pai de seus três filhos: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.

Virginia está em Madri desde sexta-feira (10), desta vez sem as crianças. Enquanto isso, Vini Jr segue com a agenda intensa no Real Madrid, que se prepara para o confronto contra o Bayern de Munique pelas quartas de final da Champions League, marcado para o dia 15, na Allianz Arena.

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Tags:

Virginia Virginia Fonseca Vini jr.

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