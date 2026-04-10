MUDANÇA

Virginia Fonseca diz que pretende abandonar 'marca registrada' de suas redes sociais: 'Pensando seriamente em parar de postar'

Influenciadora fez enquete com os seguidores antes de tomar decisão

Giuliana Mancini

Publicado em 10 de abril de 2026 às 11:20

Virginia Fonseca Crédito: Reprodução/Instagram

Virginia Fonseca revelou que pode abrir mão de um costume já conhecido por quem acompanha seus stories: a inclusão de horários e bandeiras nas publicações. A influenciadora contou que está repensando o hábito, que virou sua espécie de 'marca registrada', por conta do trabalho que tem ao postar conteúdos enquanto está fora do Brasil.

Segundo ela, o processo envolve calcular o fuso horário, inserir as bandeiras dos países e até ajustar a fonte antes de publicar.

"Uma das melhores coisas quando eu chego no Brasil é que eu não preciso colocar horário do Brasil quando estou em outro país, nem bandeiras. Quando estou em outro país, eu tenho que pegar o horário do outro país, colocar, pegar a bandeira do outro país, fazer a matemática [do fuso], trocar a fonte, colocar a bandeira do Brasil e ainda escrever na tela para postar. Aqui, não. Estou pensando seriamente em parar de postar", explicou.

Virginia Fonseca e Vini Jr. 1 de 35

Diante da dúvida, Virginia decidiu recorrer ao público e abriu uma enquete para saber a opinião dos seguidores. A maioria demonstrou não se importar com a possível mudança.

Ao comentar o resultado parcial, a influenciadora brincou com quem votou contra a ideia. "Quem tá votando que vai achar ruim, é bem fofoqueirinho, viu?! Quer ficar sabendo da vida dos outros, com precisão de horário, isso é o fofoqueiro nato, isso é o primeiro lugar da lista", disse, em tom descontraído.