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Virginia Fonseca diz que pretende abandonar 'marca registrada' de suas redes sociais: 'Pensando seriamente em parar de postar'

Influenciadora fez enquete com os seguidores antes de tomar decisão

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 10 de abril de 2026 às 11:20

Virginia Fonseca
Virginia Fonseca Crédito: Reprodução/Instagram

Virginia Fonseca revelou que pode abrir mão de um costume já conhecido por quem acompanha seus stories: a inclusão de horários e bandeiras nas publicações. A influenciadora contou que está repensando o hábito, que virou sua espécie de 'marca registrada', por conta do trabalho que tem ao postar conteúdos enquanto está fora do Brasil.

Segundo ela, o processo envolve calcular o fuso horário, inserir as bandeiras dos países e até ajustar a fonte antes de publicar.

"Uma das melhores coisas quando eu chego no Brasil é que eu não preciso colocar horário do Brasil quando estou em outro país, nem bandeiras. Quando estou em outro país, eu tenho que pegar o horário do outro país, colocar, pegar a bandeira do outro país, fazer a matemática [do fuso], trocar a fonte, colocar a bandeira do Brasil e ainda escrever na tela para postar. Aqui, não. Estou pensando seriamente em parar de postar", explicou.

Virginia Fonseca e Vini Jr.

Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca em trend do TikTok com Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca em trend do TikTok com Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia e Vini jr por Reprodução/Redes Sociais
Vini Jr. e Virginia Fonseca por Reprodução / Instagram
Vini Jr. e Virginia Fonseca por Reprodução
Vini Jr. e Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Vini Jr. e Virginia Fonseca por Reprodução
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Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução/Instagram

Diante da dúvida, Virginia decidiu recorrer ao público e abriu uma enquete para saber a opinião dos seguidores. A maioria demonstrou não se importar com a possível mudança.

Ao comentar o resultado parcial, a influenciadora brincou com quem votou contra a ideia. "Quem tá votando que vai achar ruim, é bem fofoqueirinho, viu?! Quer ficar sabendo da vida dos outros, com precisão de horário, isso é o fofoqueiro nato, isso é o primeiro lugar da lista", disse, em tom descontraído.

Virginia ainda reforçou o tom bem-humorado ao comentar o assunto: “Isso é o ápice da fofoca, viu? Eu sei porque sou do mesmo jeito”, escreveu nas redes.

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Virginia Virginia Fonseca Redes Sociais

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