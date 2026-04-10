NOVOS PAPAIS!

Endrick e Gabriely Miranda anunciam 1ª gravidez com declaração emocionante: 'Nosso amor em forma de vida'

O anúncio foi realizado em um vídeo compartilhado nas redes sociais; veja

Giuliana Mancini

Publicado em 10 de abril de 2026 às 11:00

Endrick e Gabriely Miranda anunciam gravidez Crédito: Reprodução/Instagram

Endrick e Gabriely Miranda vão ser pais. Em um vídeo compartilhado nas redes sociais nesta sexta-feira (10), jogador e a influenciadora anunciaram que estão esperando o primeiro filho.

Na legenda, os dois fizeram uma declaração especial sobre o momento. "Você é o nosso amor em forma de vida", escreveram, citando ainda um trecho bíblico: "Tu me teceste no ventre".

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A notícia rapidamente repercutiu entre amigos, fãs e famosos, que deixaram mensagens de carinho para o casal. Entre eles, Bruna Biancardi, companheira de Neymar, que comentou: "Que lindos! Deus abençoe".

Endrick e Gabriely oficializaram a união em setembro de 2024, quando o atacante tinha 18 anos e ela 21. Mas só celebraram a união quase um ano depois, em julho do ano passado, em uma cerimônia reservada, para menos de 100 convidados, em Madri.