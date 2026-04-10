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Endrick e Gabriely Miranda anunciam 1ª gravidez com declaração emocionante: 'Nosso amor em forma de vida'

O anúncio foi realizado em um vídeo compartilhado nas redes sociais; veja

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 10 de abril de 2026 às 11:00

Endrick e Gabriely Miranda anunciam gravidez
Endrick e Gabriely Miranda anunciam gravidez Crédito: Reprodução/Instagram

Endrick e Gabriely Miranda vão ser pais. Em um vídeo compartilhado nas redes sociais nesta sexta-feira (10), jogador e a influenciadora anunciaram que estão esperando o primeiro filho.

Na legenda, os dois fizeram uma declaração especial sobre o momento. "Você é o nosso amor em forma de vida", escreveram, citando ainda um trecho bíblico: "Tu me teceste no ventre".

Endrick e Gabriely Miranda anunciam gravidez

Endrick e Gabriely Miranda anunciam gravidez por Reprodução/Instagram
Endrick e Gabriely Miranda anunciam gravidez por Reprodução/Instagram
Endrick e Gabriely Miranda anunciam gravidez por Reprodução/Instagram
Endrick e Gabriely Miranda anunciam gravidez por Reprodução/Instagram
Endrick e Gabriely Miranda anunciam gravidez por Reprodução/Instagram
Endrick e Gabriely Miranda anunciam gravidez por Reprodução/Instagram
Endrick e Gabriely Miranda anunciam gravidez por Reprodução/Instagram
Endrick e Gabriely Miranda anunciam gravidez por Reprodução/Instagram
Endrick e Gabriely Miranda anunciam gravidez por Reprodução/Instagram
Endrick e Gabriely Miranda anunciam gravidez por Reprodução/Instagram
Endrick e Gabriely Miranda anunciam gravidez por Reprodução/Instagram
Endrick e Gabriely Miranda anunciam gravidez por Reprodução/Instagram
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Endrick e Gabriely Miranda anunciam gravidez por Reprodução/Instagram
Endrick e Gabriely Miranda anunciam gravidez por Reprodução/Instagram
Endrick e Gabriely Miranda anunciam gravidez por Reprodução/Instagram
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Endrick e Gabriely Miranda anunciam gravidez por Reprodução/Instagram

A notícia rapidamente repercutiu entre amigos, fãs e famosos, que deixaram mensagens de carinho para o casal. Entre eles, Bruna Biancardi, companheira de Neymar, que comentou: "Que lindos! Deus abençoe".

Endrick e Gabriely oficializaram a união em setembro de 2024, quando o atacante tinha 18 anos e ela 21. Mas só celebraram a união quase um ano depois, em julho do ano passado, em uma cerimônia reservada, para menos de 100 convidados, em Madri.

Atualmente, os dois vivem na Europa, já que ela acompanha a carreira do atleta que está no Lyon, time francês, após empréstimo do Real Madrid.

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