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O fim de uma era: como a Espanha ultrapassou os EUA e virou a nova potência do futebol

Única nação a dominar todas as categorias mundiais simultaneamente, a Espanha consolida sua 'revolução silenciosa' com títulos consecutivos e uma vantagem de quase 30 pontos sobre as norte-americanas

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  • Foto do(a) author(a) Raphael Miras

  • Agência Correio

  • Raphael Miras

Publicado em 24 de abril de 2026 às 11:00

Liderada por nomes como Aitana Bonmatí e Alexia Putellas, a equipe espanhola deixa a força física para trás e prova que a técnica refinada é a nova regra do futebol feminino mundial
Liderada por nomes como Aitana Bonmatí e Alexia Putellas, a equipe espanhola deixa a força física para trás e prova que a técnica refinada é a nova regra do futebol feminino mundial Crédito: Reprodução YT/FIFA+

O cenário do futebol feminino mundial mudou drasticamente nesta década. Baseado no ranking feito pela FIFA, a Espanha foi eleita a melhor seleção feminina do mundo com 2.083 pontos.

Um título antes ocupado quase exclusivamente pelos Estados Unidos, que agora não pertence mais.

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Brasil abre caminho para isenções fiscais na Copa do Mundo por Thais Magalhães/CBF

Esse ranking feito pela maior instituição de futebol do mundo deixa claro que a ascensão da Espanha não foi um acidente, mas o resultado de uma revolução silenciosa e metódica. Confira a seguir os motivos:

Motivos para a Espanha ficar no topo do ranking

O salto definitivo para o topo veio com a conquista da Copa do Mundo de 2023. No entanto, o que mantém a Espanha no primeiro lugar é a sua incapacidade de se acomodar.

Após o mundial, a equipe emendou títulos consecutivos da Liga das Nações da UEFA (2024 e 2025) e uma campanha sólida na Eurocopa de 2025.

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Copa do Mundo de Futebol Feminino por Thais Magalhães/CBF
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Sarina Wiegman levou o prêmio de melhor treinadora de futebol feminino por Reprodução

Diferente de seleções que dependem de lampejos individuais, a Espanha construiu um sistema.

Com uma herança muito forte das escolas do Barcelona e do Real Madrid, o estilo de jogo baseado na posse de bola, triangulações e pressão alta foi transportado para a seleção. Criando assim, uma identidade que sobrevive até a trocas de comando técnico.

A base: o segredo do efeito dominó

Para entender o topo, é preciso olhar para baixo. A Espanha é, atualmente, a única nação a conquistar títulos mundiais simultâneos nas categorias Sub-17, Sub-20 e Profissional.

Atletas como Aitana Bonmatí e Salma Paralluelo não "surgiram" no time principal; elas foram moldadas em um sistema de competições juvenis altamente competitivo na Espanha.

Esse alinhamento tático entre as categorias de base e a seleção principal permite que jovens talentos se integrem ao time profissional quase sem tempo de adaptação.

Um novo paradigma técnico

Enquanto potências tradicionais como EUA e Alemanha historicamente apostaram na força física e transições rápidas, a Espanha provou que a técnica refinada e o controle do meio-campo podem dominar o esporte moderno.

Com nomes como Alexia Putellas e Aitana Bonmatí (vencedoras de múltiplas Bolas de Ouro), o futebol espanhol elevou o sarrafo do que se espera de uma equipe de elite.

O ranking como reflexo

Atualmente, o Top 10 da FIFA reflete essa nova ordem mundial:

  1. Espanha – 2083.09
  2. Estados Unidos – 2054.65
  3. Inglaterra – 2038.72
  4. Alemanha – 2021.78
  5. Japão – 2011.27
  6. Brasil – 1980.00
  7. França – 1975.60
  8. Suécia – 1961.22
  9. Canadá – 1934.88
  10. Holanda – 1929.32

A distância de quase 30 pontos para o segundo colocado mostra que a Espanha não está apenas de passagem pelo topo; ela estabeleceu um novo padrão de excelência que as outras nações agora correm para alcançar.

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