FUTEBOL

O fim de uma era: como a Espanha ultrapassou os EUA e virou a nova potência do futebol

Única nação a dominar todas as categorias mundiais simultaneamente, a Espanha consolida sua 'revolução silenciosa' com títulos consecutivos e uma vantagem de quase 30 pontos sobre as norte-americanas



Agência Correio

Raphael Miras

Publicado em 24 de abril de 2026 às 11:00

Liderada por nomes como Aitana Bonmatí e Alexia Putellas, a equipe espanhola deixa a força física para trás e prova que a técnica refinada é a nova regra do futebol feminino mundial Crédito: Reprodução YT/FIFA+

O cenário do futebol feminino mundial mudou drasticamente nesta década. Baseado no ranking feito pela FIFA, a Espanha foi eleita a melhor seleção feminina do mundo com 2.083 pontos.



Um título antes ocupado quase exclusivamente pelos Estados Unidos, que agora não pertence mais.

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Esse ranking feito pela maior instituição de futebol do mundo deixa claro que a ascensão da Espanha não foi um acidente, mas o resultado de uma revolução silenciosa e metódica. Confira a seguir os motivos:

Motivos para a Espanha ficar no topo do ranking

O salto definitivo para o topo veio com a conquista da Copa do Mundo de 2023. No entanto, o que mantém a Espanha no primeiro lugar é a sua incapacidade de se acomodar.

Após o mundial, a equipe emendou títulos consecutivos da Liga das Nações da UEFA (2024 e 2025) e uma campanha sólida na Eurocopa de 2025.

Futebol feminino 1 de 20

Diferente de seleções que dependem de lampejos individuais, a Espanha construiu um sistema.

Com uma herança muito forte das escolas do Barcelona e do Real Madrid, o estilo de jogo baseado na posse de bola, triangulações e pressão alta foi transportado para a seleção. Criando assim, uma identidade que sobrevive até a trocas de comando técnico.

A base: o segredo do efeito dominó

Para entender o topo, é preciso olhar para baixo. A Espanha é, atualmente, a única nação a conquistar títulos mundiais simultâneos nas categorias Sub-17, Sub-20 e Profissional.

Atletas como Aitana Bonmatí e Salma Paralluelo não "surgiram" no time principal; elas foram moldadas em um sistema de competições juvenis altamente competitivo na Espanha.

Esse alinhamento tático entre as categorias de base e a seleção principal permite que jovens talentos se integrem ao time profissional quase sem tempo de adaptação.

Um novo paradigma técnico

Enquanto potências tradicionais como EUA e Alemanha historicamente apostaram na força física e transições rápidas, a Espanha provou que a técnica refinada e o controle do meio-campo podem dominar o esporte moderno.

Com nomes como Alexia Putellas e Aitana Bonmatí (vencedoras de múltiplas Bolas de Ouro), o futebol espanhol elevou o sarrafo do que se espera de uma equipe de elite.

O ranking como reflexo

Atualmente, o Top 10 da FIFA reflete essa nova ordem mundial:

Espanha – 2083.09 Estados Unidos – 2054.65 Inglaterra – 2038.72 Alemanha – 2021.78 Japão – 2011.27 Brasil – 1980.00 França – 1975.60 Suécia – 1961.22 Canadá – 1934.88 Holanda – 1929.32