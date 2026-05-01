ASTROLOGIA

O amparo celestial reserva uma dádiva valiosa para 4 signos neste início de maio; veja se o seu protetor está agindo

Signos recebem força extra para conquistar objetivos em 1º de maio

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 1 de maio de 2026 às 02:02

Anjo, signos, transformação Crédito: Imagem gerada por IA

Maio chega com o feriado do trabalhador, mas a verdadeira notícia está no campo espiritual. Para quatro signos, o primeiro dia do mês traz um "escudo" invisível e uma força extra para realizar sonhos. Se você é de Áries, Leão, Touro ou Capricórnio, sinta-se abraçado por uma energia de proteção que facilitará seus caminhos. É como se o universo desse um empurrãozinho naquela área da sua vida que estava travada.



O café ideal para cada signo 1 de 13

Essa "dádiva" celestial se manifestará em forma de coragem para o ariano e carisma dobrado para o leonino. Touro e Capricórnio sentirão uma segurança interna inabalável, perfeita para planejar o restante do semestre. Não ignore as coincidências de hoje; aquela ligação inesperada ou a ideia que surge do nada podem ser mensagens do seu guia protetor indicando a direção certa.



O feriado é de descanso, mas a sua mente estará em um estado de recepção espiritual elevado. Use o dia 1º de maio para fazer um pequeno ritual de abertura de caminhos: uma oração, um momento de silêncio na natureza ou apenas uma lista de gratidão. Quando você reconhece o amparo que recebe, a conexão com o divino se fortalece e as portas começam a se abrir sozinhas.

