O amparo celestial reserva uma dádiva valiosa para 4 signos neste início de maio; veja se o seu protetor está agindo

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 1 de maio de 2026 às 02:02
Maio chega com o feriado do trabalhador, mas a verdadeira notícia está no campo espiritual. Para quatro signos, o primeiro dia do mês traz um "escudo" invisível e uma força extra para realizar sonhos. Se você é de Áries, Leão, Touro ou Capricórnio, sinta-se abraçado por uma energia de proteção que facilitará seus caminhos. É como se o universo desse um empurrãozinho naquela área da sua vida que estava travada.
O café ideal para cada signo
Essa "dádiva" celestial se manifestará em forma de coragem para o ariano e carisma dobrado para o leonino. Touro e Capricórnio sentirão uma segurança interna inabalável, perfeita para planejar o restante do semestre. Não ignore as coincidências de hoje; aquela ligação inesperada ou a ideia que surge do nada podem ser mensagens do seu guia protetor indicando a direção certa.
O feriado é de descanso, mas a sua mente estará em um estado de recepção espiritual elevado. Use o dia 1º de maio para fazer um pequeno ritual de abertura de caminhos: uma oração, um momento de silêncio na natureza ou apenas uma lista de gratidão. Quando você reconhece o amparo que recebe, a conexão com o divino se fortalece e as portas começam a se abrir sozinhas.
Maio promete ser um mês de colheita para quem soube plantar com fé. Se o seu signo está na lista, aproveite este feriado para recarregar as energias e agradecer pela proteção. A correnteza virou a seu favor e, agora, o sucesso não é apenas uma possibilidade, é um destino traçado. Confie no seu protetor e caminhe com a certeza de que você não está sozinho.