Eles escapam ilesos, erram sem pagar o preço e sempre caem de pé: os 3 signos do zodíaco que parecem intocáveis

Eles têm uma habilidade quase irritante de driblar conflitos, cobranças e consequências

Giuliana Mancini

Publicado em 31 de janeiro de 2026 às 11:00

Enquanto algumas pessoas sentem que sempre ficam com a parte mais difícil da vida, três signos parecem viver uma realidade bem diferente. Segundo a astróloga Sai Avani, para eles, "nada gruda". Mesmo quando erram, escapam das consequências com uma facilidade que intriga quem está por perto.

Seja saindo ilesos de conflitos, evitando responsabilidades ou até sendo favorecidos financeiramente, esses signos parecem ter um talento natural para contornar situações delicadas. E sim, isso costuma gerar um certo incômodo nos outros.

Gêmeos

Gêmeos sabe exatamente como escapar de qualquer situação. De acordo com Sai Avani, quando o assunto é assumir responsabilidade, esse signo sempre encontra uma rota alternativa.

Eles conseguem enxergar todos os lados de uma discussão e, quando são confrontados, fazem algo curioso: concordam com você e, ao mesmo tempo, invalidam completamente o seu ponto. Isso confunde, desarma e muda o foco da conversa.

Geminianos têm facilidade para distrair, mudar de assunto e inverter papéis, fazendo com que a outra pessoa pareça exagerada ou injusta. Não é motivo para evitar Gêmeos, mas é bom manter atenção em conflitos. O charme existe, mas a habilidade de manipular também.

Dica cósmica: use essa habilidade de comunicação para resolver, não apenas para escapar. Em alguns momentos, assumir também fortalece.

Libra

Libra aparece como o grande estrategista do zodíaco. Segundo Sai Avani, esse signo está sempre alguns passos à frente, especialmente em relações pessoais e decisões importantes.

Librianos sabem conduzir situações nos bastidores, influenciar opiniões e direcionar escolhas sem parecer controladores. Com discurso bem calculado e postura diplomática, fazem os outros acreditarem que tudo foi decidido em conjunto.

O resultado é simples: Libra quase nunca sai como vilão, mesmo quando claramente puxou os fios.

Dica cósmica: liderança silenciosa funciona melhor quando vem acompanhada de transparência. Nem tudo precisa ser calculado.

Peixes

Peixes fecha a lista por um motivo diferente. Esse signo escapa das consequências porque evita qualquer coisa ligada a confronto direto. Para Sai Avani, Peixes é extremamente evasivo quando se sente cobrado.

Em situações difíceis, pode desaparecer emocionalmente ou reagir de forma intensa, fazendo com que o outro se sinta culpado. Muitas vezes, quem tenta resolver algo com Peixes sai da conversa questionando se exagerou.

Sem perceber, Peixes vira o jogo usando sensibilidade e confusão emocional como escudo.

Dica cósmica: enfrentar conversas difíceis pode ser desconfortável, mas também evita mal-entendidos que voltam depois.