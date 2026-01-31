Acesse sua conta
Depois de um começo de ano difícil, fevereiro traz alívio e leveza para 3 signos

O mês marca o fim de sobrecargas, cobranças excessivas e situações que vinham drenando energia

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 31 de janeiro de 2026 às 13:00

Signos do zodíaco
Signos do zodíaco Crédito: Shutterstock/Reprodução

Mesmo com um início de ano mais exigente, fevereiro traz uma mudança clara de ritmo. A vida começa a fluir com menos resistência, responsabilidades ficam mais administráveis e situações que pareciam travadas passam a se resolver com mais naturalidade. Para três signos, o mês representa alívio, clareza e a sensação de que tudo começa a andar com menos esforço. Veja a previsão do site "Your Tango".

Gêmeos: Fevereiro tira um peso importante dos seus ombros, especialmente em assuntos ligados à imagem, carreira e reconhecimento. Você passa a se sentir mais visto, valorizado e confiante no próprio caminho. O esforço recente começa a render retorno emocional e prático, trazendo mais leveza para o dia a dia.

Dica cósmica: Reconheça o quanto você já avançou antes de cobrar o próximo passo.

Viagens que são a cara de Gêmeos

Berlim (Alemanha) – Arte, história e inovação por Shutterstock
Recife (PE) – História, cultura e vida urbana por Shutterstock
Brasília (DF) – Arquitetura e debates por Shutterstock
São Paulo (SP) – Estímulo intelectual sem fim por Shutterstock
Nova York (EUA) – Mil estímulos ao mesmo tempo por Shutterstock
Curitiba (PR) – Cultura urbana organizada por Shutterstock
Barcelona (Espanha) – Cultura, praia e movimento por Shutterstock
Belém (PA) – Gastronomia e troca cultural por Shutterstock
Londres (Inglaterra) – Informação em todos os cantos por Shutterstock
Seul (Coreia do Sul) – Tecnologia e novidades por Shutterstock
1 de 10
Berlim (Alemanha) – Arte, história e inovação por Shutterstock

Virgem: A vida emocional entra em uma fase mais leve e menos defensiva. Fevereiro ajuda você a baixar a guarda, confiar mais e deixar relações fluírem sem tanta rigidez. Conexões ganham mais verdade, menos cobrança e mais espaço para o prazer e a troca real.

Dica cósmica: Soltar o controle também é uma forma de cuidado.

Viagens que são a cara de Virgem

Tiradentes (MG) – História bem preservada por Shutterstock
São Raimundo Nonato (PI) – Turismo estruturado e valor histórico por Shutterstock
Copenhague (Dinamarca) – Funcionalidade e bem-estar por Shutterstock
Tóquio (Japão) – Organização extrema por Shutterstock
Holambra (SP) – Organização, limpeza e estética bem cuidada por Shutterstock
Curitiba (PR) – Planejamento urbano por Shutterstock
default por Divulgação PMM
Viena (Áustria) – Cultura organizada por Shutterstock
Helsinque (Finlândia) – Simplicidade consciente por Shutterstock
Zurique (Suíça) – Precisão e limpeza por Shutterstock
1 de 10
Tiradentes (MG) – História bem preservada por Shutterstock

Peixes: Fevereiro marca o fim de um período intenso de responsabilidades e cobranças. Você segue comprometido com seus objetivos, mas agora com mais energia, clareza e segurança emocional. Reconhecimento, oportunidades e sensação de merecimento começam a surgir com mais facilidade.

Dica cósmica: Quando o peso diminui, você percebe o quanto ficou mais forte.

Viagens que são a cara de Peixes

Bali (Indonésia) – Espiritualidade e inspiração por Shutterstock
Santorini (Grécia) – Beleza e sensibilidade por Shutterstock
Maldivas – Sonho, silêncio e contemplação por Shutterstock
Praia do Rosa (SC) – Paisagem sensível e clima introspectivo por Shutterstock
Arraial do Cabo (RJ) – Água cristalina e calma por Shutterstock
Alter do Chão (PA) – Conexão emocional com a natureza por Shutterstock
Jericoacoara (CE) – Atmosfera leve e contemplativa por Shutterstock
Lago Bled (Eslovênia) – Atmosfera onírica e contemplativa por Shutterstock
Ilhabela (SP) – Mar, natureza e introspecção por Shutterstock
Veneza (Itália) – Romantismo e imaginação por Shutterstock
1 de 10
Bali (Indonésia) – Espiritualidade e inspiração por Shutterstock

