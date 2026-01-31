ASTROLOGIA

Depois de um começo de ano difícil, fevereiro traz alívio e leveza para 3 signos

O mês marca o fim de sobrecargas, cobranças excessivas e situações que vinham drenando energia

Giuliana Mancini

Publicado em 31 de janeiro de 2026 às 13:00

Signos do zodíaco Crédito: Shutterstock/Reprodução

Mesmo com um início de ano mais exigente, fevereiro traz uma mudança clara de ritmo. A vida começa a fluir com menos resistência, responsabilidades ficam mais administráveis e situações que pareciam travadas passam a se resolver com mais naturalidade. Para três signos, o mês representa alívio, clareza e a sensação de que tudo começa a andar com menos esforço. Veja a previsão do site "Your Tango".

Gêmeos: Fevereiro tira um peso importante dos seus ombros, especialmente em assuntos ligados à imagem, carreira e reconhecimento. Você passa a se sentir mais visto, valorizado e confiante no próprio caminho. O esforço recente começa a render retorno emocional e prático, trazendo mais leveza para o dia a dia.

Dica cósmica: Reconheça o quanto você já avançou antes de cobrar o próximo passo.

Virgem: A vida emocional entra em uma fase mais leve e menos defensiva. Fevereiro ajuda você a baixar a guarda, confiar mais e deixar relações fluírem sem tanta rigidez. Conexões ganham mais verdade, menos cobrança e mais espaço para o prazer e a troca real.

Dica cósmica: Soltar o controle também é uma forma de cuidado.

Peixes: Fevereiro marca o fim de um período intenso de responsabilidades e cobranças. Você segue comprometido com seus objetivos, mas agora com mais energia, clareza e segurança emocional. Reconhecimento, oportunidades e sensação de merecimento começam a surgir com mais facilidade.

Dica cósmica: Quando o peso diminui, você percebe o quanto ficou mais forte.