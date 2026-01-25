EMOÇÃO

Veja vídeo que levou Rayssa Leal às lágrimas na festa de aniversário de 18 anos

Skatista relembrou momentos da carreira que começou ainda na infância

Carol Neves

Publicado em 25 de janeiro de 2026 às 07:01

Rayssa foi às lágrimas com homenagem Crédito: Reprodução

Um vídeo exibido durante a festa de 18 anos de Rayssa Leal emocionou a skatista e arrancou lágrimas da aniversariante. A comemoração aconteceu na última sexta-feira (23), em Imperatriz, no Maranhão, e reuniu amigos e familiares em uma noite marcada por homenagens, música e momentos de forte carga emocional.

Nas imagens, Rayssa relembra sua trajetória no skate, desde os primeiros passos no esporte até as conquistas que a transformaram em um dos principais nomes da modalidade. Durante a exibição, a atleta não conteve a emoção ao assistir ao próprio relato sobre o caminho percorrido ao longo dos anos.

Rayssa refletiu sobre aprendizados e desafios vividos na carreira. “Quando eu comecei, eu não sabia onde eu ia chegar. Só sabia que era ali que eu me sentia viva. Cada queda me ensinou mais que cada vitória. E hoje eu entendo. Não é sobre onde eu cheguei. É sobre tudo que eu me tornei no caminho”, disse.

A homenagem aconteceu em meio à megafesta preparada para celebrar a chegada dos 18 anos da vice-campeã olímpica. O evento contou com decoração em preto e dourado, globos espelhados, painéis de LED, itens personalizados com as iniciais “RL” e um bolo que também trazia a marca da skatista.

Veja momentos do vídeo, editado por Jack Roges:

Após o momento de emoção, a festa seguiu animada com o show de Léo Foguete, que colocou os convidados para dançar com os sucessos “Cópia Proibida” e “Última Noite”. Rayssa cantou, dançou e aproveitou a pista ao lado dos amigos e familiares.

Entre os presentes estava a influenciadora Thaynara OG, que fez questão de homenagear a aniversariante nas redes sociais. “É oficial, galera! Estamos velhos! 18tão da Rayssa Leal e ela tá mais alta que nós! Felicidades, mermã! Você merece tudo de mais lindo desse mundo”, escreveu.

Para a ocasião, Rayssa apostou em dois looks pretos: um vestido sem alças, com brilho, babados e fenda para a recepção, e outro modelo mais curto, com saia de franjas, escolhido para curtir a pista de dança após o momento de homenagem.

Rayssa Leal, natural de Imperatriz, ganhou destaque internacional ainda criança ao conquistar medalhas no skate, modalidade em que é vice-campeã olímpica. Conhecida pelo apelido de “Fadinha do Skate”, ela se tornou referência pela técnica, regularidade e maturidade precoce.