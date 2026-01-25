Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Veja vídeo que levou Rayssa Leal às lágrimas na festa de aniversário de 18 anos

Skatista relembrou momentos da carreira que começou ainda na infância

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 25 de janeiro de 2026 às 07:01

Rayssa foi às lágrimas com homenagem
Rayssa foi às lágrimas com homenagem Crédito: Reprodução

Um vídeo exibido durante a festa de 18 anos de Rayssa Leal emocionou a skatista e arrancou lágrimas da aniversariante. A comemoração aconteceu na última sexta-feira (23), em Imperatriz, no Maranhão, e reuniu amigos e familiares em uma noite marcada por homenagens, música e momentos de forte carga emocional.

Nas imagens, Rayssa relembra sua trajetória no skate, desde os primeiros passos no esporte até as conquistas que a transformaram em um dos principais nomes da modalidade. Durante a exibição, a atleta não conteve a emoção ao assistir ao próprio relato sobre o caminho percorrido ao longo dos anos.

Rayssa Leal celebrou aniversário com megafesta

Rayssa Leal na festa de 18 anos por Rodrigo Lima Jr/Reprodução
Rayssa Leal na festa de 18 anos por Rodrigo Lima Jr/Reprodução
Rayssa Leal na festa de 18 anos por Rodrigo Lima Jr/Reprodução
Rayssa Leal na festa de 18 anos por Rodrigo Lima Jr/Reprodução
Thaynara OG foi uma das convidadas por Reprodução
Rayssa Leal com convidados por Reprodução
Rayssa Leal na festa de 18 anos por Reprodução
Thaynara OG foi uma das convidadas por Reprodução
Thaynara OG foi uma das convidadas por Reprodução
Rayssa Leal com convidados por Reprodução
Rayssa Leal na festa de 18 anos por Reprodução
Rayssa Leal celebrou aniversário por Reprodução
Rayssa Leal com a família por Reprodução
Rayssa Leal na festa de 18 anos por Reprodução
Rayssa foi às lágrimas com homenagem por Reprodução
Mãe exibe barriga de grávida por Reprodução
Detalhes da decoração por Reprodução
Mãe postou detalhes da festa por Reprodução
Decoração da festa por Reprodução
Detalhe do bolo por Reprodução
Rayssa Leal celebrou aniversário por Reprodução
Rayssa Leal celebrou aniversário por Reprodução
Léo Foguete por Reprodução
Rayssa Leal com Léo Foguete por Reprodução
Rayssa Leal celebrou aniversário por Reprodução
Rayssa Leal com Léo Foguete por Reprodução
Rayssa Leal celebrou aniversário por Reprodução
Rayssa Leal com Léo Foguete por Reprodução
Rayssa Leal celebrou aniversário por Reprodução
Rayssa Leal celebrou aniversário por Reprodução
Rayssa Leal celebrou aniversário por Reprodução
DJ Waguim por Reprodução
Rayssa Leal celebrou aniversário por Reprodução
Rayssa Leal com irmão por Reprodução
Rayssa Leal celebrou aniversário por Reprodução
Rayssa Leal com irmão por Reprodução
Rayssa Leal celebrou aniversário por Reprodução
Detalhe da decoração por Reprodução
Rayssa Leal celebrou aniversário por Reprodução
Detalhe da decoração por Reprodução
Entrada da festa por Reprodução
Detalhe da decoração por Reprodução
Rayssa Leal celebrou aniversário por Reprodução
Detalhe da decoração por Reprodução
Rayssa Leal celebrou aniversário por Reprodução
Detalhe da decoração por Reprodução
Detalhe da decoração por Reprodução
Detalhe da decoração por Reprodução
Detalhe da decoração por Reprodução
Detalhe da decoração por Reprodução
Rayssa Leal posando para foto por Reprodução
Rayssa Leal posando para foto por Reprodução
Bolo por Reprodução
Detalhe da decoração por Reprodução
Detalhe da decoração por Reprodução
Detalhe da decoração por Reprodução
Detalhe da decoração por Reprodução
Detalhe da decoração por Reprodução
Bolo de aniversário com iniciais da skatista por Reprodução
Detalhe da decoração por Reprodução
Detalhe da decoração por Reprodução
Detalhe da decoração por Reprodução
Entrada do local onde festa foi celebrada por Reprodução
Pista de dança por Reprodução
Pista de dança por Reprodução
Rayssa Leal com Léo Foguete por Reprodução
DJ Waguim tocou em festa por Reprodução
DJ Waguim tocou em festa por Reprodução
Rayssa Leal celebrou aniversário por Reprodução
1 de 69
Rayssa Leal na festa de 18 anos por Rodrigo Lima Jr/Reprodução

Rayssa refletiu sobre aprendizados e desafios vividos na carreira. “Quando eu comecei, eu não sabia onde eu ia chegar. Só sabia que era ali que eu me sentia viva. Cada queda me ensinou mais que cada vitória. E hoje eu entendo. Não é sobre onde eu cheguei. É sobre tudo que eu me tornei no caminho”, disse.

A homenagem aconteceu em meio à megafesta preparada para celebrar a chegada dos 18 anos da vice-campeã olímpica. O evento contou com decoração em preto e dourado, globos espelhados, painéis de LED, itens personalizados com as iniciais “RL” e um bolo que também trazia a marca da skatista.

Veja momentos do vídeo, editado por Jack Roges:

Após o momento de emoção, a festa seguiu animada com o show de Léo Foguete, que colocou os convidados para dançar com os sucessos “Cópia Proibida” e “Última Noite”. Rayssa cantou, dançou e aproveitou a pista ao lado dos amigos e familiares.

Entre os presentes estava a influenciadora Thaynara OG, que fez questão de homenagear a aniversariante nas redes sociais. “É oficial, galera! Estamos velhos! 18tão da Rayssa Leal e ela tá mais alta que nós! Felicidades, mermã! Você merece tudo de mais lindo desse mundo”, escreveu.

Rayssa Leal celebrou 18 anos com festona

Rayssa Leal na festa de 18 anos por Reprodução
Thaynara OG foi uma das convidadas por Reprodução
Rayssa Leal na festa de 18 anos por Reprodução
Thaynara OG foi uma das convidadas por Reprodução
Rayssa Leal com convidados por Reprodução
Thaynara OG foi uma das convidadas por Reprodução
Rayssa Leal com convidados por Reprodução
Rayssa Leal na festa de 18 anos por Reprodução
Rayssa Leal na festa de 18 anos por Rodrigo Lima Jr/Reprodução
Rayssa Leal na festa de 18 anos por Rodrigo Lima Jr/Reprodução
Rayssa Leal na festa de 18 anos por Rodrigo Lima Jr/Reprodução
Rayssa Leal na festa de 18 anos por Rodrigo Lima Jr/Reprodução
Rayssa Leal celebrou 18 anos com festão por Reprodução/Instagram
1 de 13
Rayssa Leal na festa de 18 anos por Reprodução

Para a ocasião, Rayssa apostou em dois looks pretos: um vestido sem alças, com brilho, babados e fenda para a recepção, e outro modelo mais curto, com saia de franjas, escolhido para curtir a pista de dança após o momento de homenagem.

Rayssa Leal, natural de Imperatriz, ganhou destaque internacional ainda criança ao conquistar medalhas no skate, modalidade em que é vice-campeã olímpica. Conhecida pelo apelido de “Fadinha do Skate”, ela se tornou referência pela técnica, regularidade e maturidade precoce.

Leia mais

Imagem - De onde vem Fadinha do Skate e por que Rayssa Leal abandonou o apelido?

De onde vem Fadinha do Skate e por que Rayssa Leal abandonou o apelido?

Imagem - Mansão de Rayssa Leal tem pista de skate no quintal; veja fotos

Mansão de Rayssa Leal tem pista de skate no quintal; veja fotos

Imagem - De 7 a 9,5: Rayssa Leal mostra boletim final do Ensino Médio e fala sobre vestibular

De 7 a 9,5: Rayssa Leal mostra boletim final do Ensino Médio e fala sobre vestibular

A brasileira coleciona títulos -  são pelo menos 27 títulos internacionais, incluindo quatro campeonatos consecutivos da SLS Super Crown, a principal competição de skate street, e diversas vitórias em etapas da Street League e outros campeonatos de alto nível. Ela também tem duas medalhas de ouro nos X Games, além de medalhas olímpicas de prata em Tóquio 2020 e bronze em Paris 2024.

Tags:

Rayssa Leal

Mais recentes

Imagem - Equilíbrio marca o retrospecto recente do Ba-Vi; relembre os últimos clássicos

Equilíbrio marca o retrospecto recente do Ba-Vi; relembre os últimos clássicos
Imagem - Saiba o que está em jogo para Bahia e Vitória em primeiro Ba-Vi de 2026

Saiba o que está em jogo para Bahia e Vitória em primeiro Ba-Vi de 2026
Imagem - FOTOS: veja detalhes da megafesta de aniversário de 18 anos de Rayssa Leal

FOTOS: veja detalhes da megafesta de aniversário de 18 anos de Rayssa Leal

MAIS LIDAS

Imagem - Meia formado no Bahia vive auge da carreira após nove anos fora do Brasil
01

Meia formado no Bahia vive auge da carreira após nove anos fora do Brasil

Imagem - Cantor de pagode é morto a tiros na frente da mulher durante assalto
02

Cantor de pagode é morto a tiros na frente da mulher durante assalto

Imagem - Nubank emite comunicado após boatos de falência
03

Nubank emite comunicado após boatos de falência

Imagem - Imagens mostram cantor João Lima agredindo esposa na cama
04

Imagens mostram cantor João Lima agredindo esposa na cama