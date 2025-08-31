Péricles abre coração sobre luta contra depressão: 'Chorar e dormir'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
MetrópoIes
Publicado em 31 de agosto de 2025 às 19:14
O cantor Péricles, 56 anos, abriu o coração sobre os momentos difíceis vividos durante um quadro depressivo, em que “só sabia chorar e dormir”.
Em participação no programa Lady Night (Multishow), ele descreveu semanas “horríveis” em que passou grande parte do tempo em casa sem contar a ninguém. “Acordava, chorava até cansar, dormia de novo, e ninguém soube. E eu não fiz questão de falar porque tive vergonha”, relatou.
