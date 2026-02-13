CARNAVAL

Anitta emplaca hits, veste prata e agita fãs na Barra-Ondina; veja fotos

Cantora comanda pipoca no segundo dia de Carnaval em Salvador

Pedro Carreiro

Publicado em 13 de fevereiro de 2026 às 22:12

Anitta comanda pipoca no circuito Dodô Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Estrelas, astros, constelações e galáxias. Termos ligados ao universo também ajudam a dimensionar o alcance de Anitta, que levou o tema “Cosmos” para o circuito Dodô (Barra-Ondina), em Salvador, ao comandar o próprio bloco na noite desta sexta-feira (13), abrindo sua participação no Carnaval de 2026.

Acompanhado de foliões incansáveis, o Bloco da Anitta começou seu percurso com uma sequência de sucessos. A promessa de uma “energia cósmica” virou realidade e arrastou uma multidão pela avenida.

Clássicos como “Joga Pra Lua”, “Savage Funk” e “Cria de Favela” fizeram o público cantar junto e caprichar nas coreografias. O auge da animação, porém, veio com o hit mais recente, “Gostosin”, parceria com Hitmaker e Felipe Amorim, cuja dança já viralizada nas redes levou foliões à loucura.

Anitta comanda pipoca no circuito Dodô 1 de 6

Antes de largar na Barra, Anitta conversou com a imprensa e disse que se sente mais feliz no Brasil, mas que não vai abandonar a carreira internacional. A cantora também reconheceu conquistas, como a turnê com a banda The Weeknd.

"Eu voltei para o Brasil pela minha saúde, mas percebi que me sinto mais feliz quando estou perto da minha família, com todo mundo que eu amo. Não vou abandonar [a carreira internacional] porque o que conquistei lá nunca imaginei, porém a minha prioridade, no momento, está sendo aqui", disse.

“Sempre encontro um jeito de trazer a minha identidade, o meu jeitinho de ser, para os temas do meu carnaval. O ‘Cosmos’ vem para representar o meu momento atual. Mas os mantras ficaram só nos memes, tá? Para 2026 podem esperar muita jogação, hits, looks belíssimos e aquele clima de folia que é marca desses shows”, completou.

Ao passar pelo Expresso 2222, Anitta homenageou a amiga Preta Gil, cantando Sinais de Fogo, sucesso da artista que faleceu no ano passado. Ao longo do percurso, na Barra, o cantor Felipe Amorim subiu no trio e dividiu os microfones com a diva pop. O look de ANitta faz referência ao signo de Peixes, com um maiô prata com dois peixes no busto e lantejoulas que remetem a escamas.

Enquanto se arrumava para a apresentação, Anitta gravou um vídeo reclamando de pessoas que pediram para subir no trio elétrico durante a passagem da cantora. Mesmo assim, famosos como Álvaro, Bruna Griphao, Lucas Guedez, Dudu Barros, Leokret e Ju Amaral conseguiram um espaço no trio disputado.

Com concentração prevista para às 19h, o clima perto do Farol da Barra já era de pura expectativa antes mesmo de a cantora chegar à avenida. Fãs se juntavam à espera do início do cortejo, como Thiago Paranhos, de 28 anos.

“Sou fã de Anitta desde 2013, desde o lançamento de ‘Show das Poderosas’. Minha expectativa está lá em cima porque não teve ‘Ensaio da Anitta’ em Salvador e já tem um ano que não vejo ela, quero muito ouvir o hit Gostosin", disse ele, que tem na pela tatuado o nome da cantora.



Presença frequente na folia baiana desde 2017, Anitta manteve neste ano o formato de bloco aberto ao público, sem cordas. Depois da passagem por Salvador, a artista segue para uma maratona de apresentações nos Carnavais de São Luís, Recife, São Paulo e Rio de Janeiro, mas fez questão de destacar a importância da Bahia em sua trajetória.

"Eu me sinto baiana, gente. Porque sinto que tenho alguma coisa daqui, um axé, personalidade. Tudo que é daqui eu gosto", destacou.

No chão, a ligação de Anitta com a Bahia ficava evidente pela devoção dos fãs. Entre eles, alguns que viram a diva de perto pela primeira vez. Caso de Diego de Oliveira. “Acompanho a Anitta desde 2014, desde o ‘Show das Poderosas’ e é minha primeira vez no bloco dela e meu coração está a mil, porque eu nunca a vi pessoalmente", falou.

Outros, como Van Bacelar, 25, não se acostumam com a presença da artista mesmo após vários shows. “Sou fã desde 2017, quando lançou ‘Sua cara’, foi aí que eu virei fã dela. Essa é a quarta vez que vou em um show dela e vou gastar todas as minhas energias aqui, guardei todas porque não teve ensaio neste ano em Salvador", comentou.