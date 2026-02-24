ASTROLOGIA

Sinal verde para o sucesso: Por que Gêmeos, Áries e Sagitário devem agir sem medo hoje (24 de fevereiro)

Entenda por que hoje é o dia perfeito para tirar os projetos da gaveta e fazer a vida acontecer

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 08:00

Energia solar muda destino dos signos Crédito: Imagem criada por IA

Acordou sentindo que o mundo está girando mais rápido? Não é impressão sua. A entrada da Lua na fase Crescente em Gêmeos funciona como um motor de alta rotação para as suas ideias. Se ontem o clima era de planejar e observar, hoje o comando é "executar". O céu está enviando um sinal verde para quem tem coragem de dar o primeiro passo, seja em um projeto pessoal ou naquela mudança de rota que você vem ensaiando há dias.



O grande trunfo desta terça-feira é a versatilidade. Com o Sol em Peixes nos dando a intuição e a Lua em Gêmeos fornecendo as pernas, temos a combinação perfeita para transformar sonhos abstratos em ações concretas. Para os nativos de Gêmeos, Áries e Sagitário, a ordem é não pedir licença. Sua capacidade de persuasão e agilidade mental estão no auge, tornando este o momento ideal para fazer aquela ligação importante ou enviar o e-mail que pode mudar o rumo da sua semana.

No entanto, fica o aviso de amigo: o excesso de estímulos pode ser uma armadilha. A vontade de começar dez coisas ao mesmo tempo é enorme, mas a Lua Crescente pede que você dê corpo ao que já começou. Não se perca em abas abertas no navegador ou em conversas superficiais. Escolha sua prioridade máxima e foque nela com toda a sua energia comunicativa.

