Filha de Martin Short é encontrada morta aos 42 anos em Los Angeles

Katherine Hartley Short foi localizada sem vida em casa, em Hollywood Hills; família pediu privacidade

Giuliana Mancini

Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 06:50

Martin Short e a filha, Katherine Crédito: Reprodução

Katherine Hartley Short, filha do ator Martin Short, foi encontrada morta aos 42 anos em sua residência em Hollywood Hills, bairro de Los Angeles, na última segunda-feira (23). A informação foi confirmada pela família à revista People.

"É com profunda tristeza que confirmamos o falecimento de Katherine Hartley Short", afirmou a família em comunicado. "A família Short está devastada por esta perda e pede privacidade neste momento. Katherine era amada por todos e será lembrada pela luz e alegria que trouxe ao mundo", conclui a nota.

De acordo com informações divulgadas pela imprensa americana, equipes de emergência foram acionadas no início da noite para atender a uma ocorrência de tentativa de suicídio por volta das 19h na casa de Katherine. Ela, porém, não resistiu. O Departamento de Polícia de Los Angeles investiga o caso.

Formada em Psicologia e em Estudos de Gênero e Sexualidade pela Universidade de Nova York, Katherine também concluiu mestrado em Serviço Social e atuava como assistente social clínica licenciada. Ao longo da carreira, trabalhou com apoio comunitário, grupos familiares, suporte entre pares e psicoterapia, além de colaborar com organizações voltadas à saúde mental.

Ela era a mais velha de três irmãos, todos adotados por Martin e a atriz Nancy Dolman, que morreu em 2010. O ator, que é conhecido pelas atuações em séries como "Only Murders in the Building" e o filme "O Pai da Noiva", também é pai de Oliver Patrick e Henry Hayter.

